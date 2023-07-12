要全台學青「光明正大、勇敢」站出來　國民黨青年發聲挺侯友宜

▲國民黨召開「全台學青站出來！我們支持侯友宜！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

為了幫國民黨總統參選人侯友宜拉抬聲勢，國民黨今（12）日舉辦「全台學青站出來，我們支持侯友宜」記者會。國民黨發言人楊智伃表示，自己出身南部，侯友宜真的讓南部人感到很驕傲，全台學青今後要光明正大的、勇敢的站出來支持侯友宜。青年團執行長鄧凱勛表示，侯友宜7月16日將出席凱道遊行，這讓他們很感動，屆時將會站出來陪侯一起走；之後青年團也會陸、空兩路進發，幫總統及立委候選人輔選。

今天記者會中，國民黨發言人楊智伃、青年團總團長康晉瑜、青年團執行長鄧凱勛、基隆青年代表林佩蓁、桃園青年代表黃鍾易、宜蘭青年代表蘇上允、台南青年代表劉秉叡、高雄青年代表黃騰憲等共同出席；副秘書長張其強也到場致意，給藍營青年加油打氣。國民黨發言人楊智伃表示，自己出身南部，侯友宜真的讓南部人感到很驕傲，全台學青今後要光明正大的、勇敢的站出來支持侯友宜，國家的種種問題，一定要靠侯友宜下架民進黨、實現政黨輪替，才能夠解決。

基隆青年代表林佩蓁表示，前市長林右昌高升內政部長之後，對基隆人最關心的議題就都不聞不問，反觀侯友宜曾是基隆警員，經常到基隆來跟青年交流，戮力串連新北跟基隆這兩座城市。高雄青年代表黃騰憲表示，新北在侯友宜的領導下，各方面都有很好的發展，也曾聽侯侃侃而談新北市政，相信侯一定可以把新北經驗帶到全台各地。

宜蘭青年代表蘇上允表示，侯友宜立足新北、放眼全台，是具有宏大格局的領導人，希望侯可以當選總統。嘉義青年代表張耿榮表示，侯友宜是嘉義同鄉，他具有嘉義人務實、認真的性格，希望侯當選之後，可以斬斷政治穿小鞋的惡習，相信把台灣交到侯的手上，是一個最強的方案。

青年團執行長鄧凱勛表示，接下來會進行全台總統及立委輔選計畫，尤其許多藍軍新勇士都在挑戰艱困選區，他們都需要青年幫忙，而青年不管在空戰、陸戰都會協助，讓大家看到青年的身影。他強調，青年戰隊的唯一目標，就是重返執政、國會過半，為台灣人民拼好日子。他也說，侯友宜7月16日將出席凱道遊行，關心很多青年議題，這讓青年朋友都相當感動，因此當天也會號召青年陪侯一起走！