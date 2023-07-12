你誰？賴清德跟風AI換臉　巧扮都敏俊、傑克船長

▲賴清德AI換臉。（圖／翻攝自賴清德IG）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德11日參訪LINE台灣辦公室，並使用LINE AI肖像做了9個「AI賴清德」，巧扮傑克船長、抓漏達人陳財佑、歌手陳雷、韓劇「來自星星的你」男主角都敏俊等經典人物，不少粉絲留言稱「要活潑一點」、「支持宇宙大總統」，但也有支持者提醒「做網紅跟當總統我看你只能選一個」、「原本的賴副總統比較好」，引發討論。​

賴清德昨天下午參訪LINE台灣辦公室，肯定LINE在台灣的多元服務及品質，並期許大家共同努力，打擊網路詐騙，保護民眾人身及財產安全。此外，賴清德今天也透過Instagram「跟風」AI換臉，貼出9張風格迥異的照片，請支持者按讚，並將選擇最多讚數者作為大頭貼，目前「戴耳環賴清德」獲得逾2千讚拔得頭籌，「傑克船長」版本也有1千多個讚。

賴清德透過LINE官方帳號表示，很開心看見這麼多年輕人投身數位產業，不管是短影音的創作、可愛的貼圖、好玩的遊戲，或是更便捷的線上消費與金融服務，其實這些都是台灣網路社群自由、安全、開放最佳的體現，「他們也用LINE AI肖像做了九組不同的我，非常有趣，歡迎大家點選照片前往我的IG票選你比較喜歡哪個賴桑喔」。