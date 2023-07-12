殺警嫌爽服外役監　美女議員轟賴清德切割：以為他今年才入黨

▲夜店殺警被爆爽服外役監，引發社會關注。（示意圖／記者許權毅攝）

記者賴文萱／高雄報導

夜店殺警案重罪犯易寶宏移外役監執行，引發社會關注，這讓《外役監條例》修法議題再受關注。高雄市議員白喬茵發文狠酸，連民進黨總統參選人賴清德都跟著民怨一起喊「重罪犯應服完徒刑，別走旁門左道」，還以為過去8年執政的不是民進黨，還以為過去8年國會最大黨不是民進黨，更以為賴清德今年才入黨。

白喬茵指出，這個政府怕的從來都不是做錯事，怕的是連側翼都壓不了的輿論大海嘯，但僅限於選舉年。民進黨高雄幫可以快狠準地展示修法效率，讓陳菊大樁腳李清福爽爽移到外役監不受牢內拘束，但對於外役監遲遲未排除擄人勒贖、加重詐欺、致人死亡等重大犯罪，立委諸公卻揮不下那把刀。





▲針對外役監爭議，賴清德表態「重罪犯應服完徒刑，別走旁門左道」。（圖／記者屠惠剛攝）

白喬茵轟，黑箱的遴選標準繼續黑箱，把不合理的權貴特權當常態，才會爆發殺警嫌犯移到外役監開始類度假的荒謬情節。讓她傻眼的是，竟然連賴清德都跟著民怨一起喊「重罪犯應服完徒刑，別走旁門左道」。

她狠酸賴清德，還以為過去8年執政的不是民進黨，還以為過去8年國會最大黨不是民進黨，甚至更以為賴清德今年才入黨，不然怎麼老是癡心妄想著切割昔日民進黨的惡與怠惰？

「我只問一句，只要民進黨想過的法案有過不了的嗎？」白喬茵說，選罷法的排黑條款被外界質疑違反比例原則依舊強渡關山；那只令國人憂心的萊豬和福島核食行政命令一送進立院立刻備查通過；大法官人事權案即使被提名人有教唆偽證的疑慮同樣當上大法官、甚至「竹竹併」也差點被柯建銘直接拉出來粗暴地逕付二讀。

▲白喬茵怒轟賴清德，老是癡心妄想著切割昔日民進黨的惡與怠惰。（圖／記者賴文萱翻攝）

「說不過你、站不住腳，這從來就不是民進黨所擔心的，因為他們根本沒打算和你講道理，他們只才乎立院人頭夠不夠，能不能強行輾壓修法讓金主和公主都開心。

至於民主和進步的價值，很多失望透頂的基層黨工可能會問你「那是甚麼，能吃嗎？」 還有，賴清德，你明明當過蔡總統的行政院長，就別再跟民進黨裝不熟ㄌㄨㄚ、………」