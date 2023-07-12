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小聲罵議員是「他X的民粹主義者」 新加坡議長道歉了

▲▼新加坡國會議長陳川仁。（圖／翻攝陳川仁臉書）

▲新加坡國會議長陳川仁。（圖／翻攝陳川仁臉書）

文／中央社

網路流傳一段新加坡國會議長陳川仁今年4月在國會開會期間私下低語，批評反對黨國會議員林志蔚為「他媽的民粹主義者」影片，引發熱議。陳川仁今天在臉書發文，為此致歉。

綜合星媒報導，網友昨晚在社群媒體網站Reddit上傳今年4月17日的新加坡國會影片。

根據這段YouTube影片，新加坡反對黨工人黨議員林志蔚（Jamus Lim）針對如何為低收入族群提供更多協助發言並建議政府設定貧窮線後，陳川仁接著請下位議員發言，但在短暫空擋期間可聽到陳川仁私下喃喃自語說，「他媽的民粹主義者」（fucking populist）。

對此，陳川仁今天在臉書發文表示，因為不記得當時的情況，所以重聽了錄音。根據片段，他當時是對國會發言做出反應。

陳川仁解釋，聽這些發言的時候，他跟任何人一樣都會有自己的看法，「當時說的是我個人想法，是在自言自語，並非要說給任何人聽」。

但他坦言，自己不該將這些想法說出口，或用「非國會的語言」（unparliamentary language）表達，為此致歉。

他透露，自己已向林志蔚道歉。

林志蔚隨後在陳川仁臉書貼文下方留言表示，「議長有打電話來，我已接受他的道歉」。

在此之前，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）也曾被發現於國會開會時，私下嘲笑反對黨前進黨非選區議員梁文輝是「文盲」，還質疑對方當初怎麼考上新加坡頂尖學校「萊佛士書院」。

星媒先前報導，事件發生於2021年9月，維文這番話被國會麥克風放大，網友之後從國會直播影片截取部分內容，上傳到Reddit。維文事後已向梁文輝致歉。

新加坡國會開會期間會透過星國通訊及新聞部YouTube頻道直播。

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