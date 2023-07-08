　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出訪新加坡「空白行程」見了誰？　蔣萬安賣關子：認識很多新朋友

▲▼蔣萬安結束新加坡訪問行程。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安結束新加坡訪問行程。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安8日結束新加坡參訪行程返抵台灣。蔣在機場受訪時表示，感謝星國用心安排和熱誠接待，讓這次的出訪圓滿順利，此行最強烈的感受是新加坡政府強大的規劃能力。至於見了哪些人？蔣萬安低調說，「見到了很多老朋友，也有機會認識很多新朋友，現在大家都是好朋友」。

針對這次新加坡行的心得，蔣萬安說，出訪非常順利圓滿且收穫很多。第一天到新加坡永續發展及環境部，深入瞭解新加坡對環境選婿的規劃，很早就擬定了2030綠色計畫，目標明確、有很清楚的執行計畫，看到他們對環境永續要執行的決心。

蔣萬安說，第二天則參訪新加坡市區重建局，下午參訪新加坡建屋發展局，瞭解到新加坡未來50年長遠規劃的前瞻視野，尤其多年下來政策的落實、一一克服各種挑戰，讓新加坡的組屋一路落實，讓住者有其屋的政策目標得以達成。

第三天下午則是前往陸路交通管理局，瞭解新加坡對於無人車的規劃、技術的導入、AI技術的運用，以及對於長者樂齡區如何透過交通建設、標示明顯化等方式，來降低長者發生事故的友善設計規劃。

蔣萬安表示，這次最強烈的感受是新加坡政府強大的規劃能力、跨部會的合作以及堅定的執行力，所以在相關政策的擬定上都非常明確。

記者詢問，預計8月份舉辦的台北-上海雙城論壇，是否已經確定親自參加？蔣萬安表示，目前都在做最後階段的討論，跟對岸持續的溝通，很快就會做個決定。至於是否擔心被抹紅？蔣說，雙城論壇是2010年開始舉辦，每一年都有持續，今年輪到上海方舉辦，北市府這邊是請林奕華副市長和王秋冬副秘書長跟上海方溝通協調，最近很快就會做個決定。

針對外界關切此行見了新加坡哪些人？蔣萬安表示，這次非常感謝新加坡方面的用心安排和熱誠接待，讓這次的出訪圓滿順利；他說，這次就是客隨主便，而且星方熱情好客，不僅見到了很多老朋友，也有機會認識很多新朋友，現在大家都是好朋友，相信能為未來的雙邊關係打下更好的基礎。

蔣萬安也提到，在這次的考察中，更充分的感受到經國先生和新加坡前總理李光耀先生多年公誼和私交所遺留下來的成果。前人種樹，後人乘涼，讓他在新加坡見到該見的人，聊聊往事，談談政策，氣氛非常的好，也謝謝大家的關心。

ET快訊
卡丁車「狠撞保時捷」　業者回應了
快訊／馬祖酒廠火警！火勢猛烈黑煙直竄天際　驚悚畫面曝
泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻　當場被抓包
快訊／好市多起司驗出致癌物
王陽明遭列黑名單！捨棄愛牌現身
想買「降溫1小物」放客廳！　過來人心得曝「真的很涼」
許瑋甯新造型超辣！開衩高到大腿根
再熱一天！下周水氣漸增「午後雨又來了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨與IPAC對談　聚焦學運世代與青年參政

新加坡「空白行程」見了誰？　蔣萬安賣關子：認識新朋友

強化陸戰！藍委入侯友宜團隊　曾銘宗：以縣市來分責任區

鄭麗文主張換侯　媒體人批：她先保證「不接受不分區立委提名」

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

祝侯友宜揮出全壘打！　「英系」總統府國策顧問現身力挺

起底組織部主任反遭圍剿　民眾黨黨代表控遭「赤裸裸地性羞辱」

四接環評擇期再審　賴士葆控：粗暴鴨霸！官員私改視訊想強行過關

民眾黨高層被爆詐欺前科+慣老闆　他舉王世堅名言：根本詐騙集團

他爆柯文哲「不一定選到底」　黃珊珊：有人坐不住開始放話

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

汪散步偶遇嬤「興奮橫著走」　她見螃蟹柴笑：從小就這樣

物理系教授課堂剪斷瓦斯管　實驗前幽默笑：都有保險齁

民進黨與IPAC對談　聚焦學運世代與青年參政

新加坡「空白行程」見了誰？　蔣萬安賣關子：認識新朋友

強化陸戰！藍委入侯友宜團隊　曾銘宗：以縣市來分責任區

鄭麗文主張換侯　媒體人批：她先保證「不接受不分區立委提名」

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

祝侯友宜揮出全壘打！　「英系」總統府國策顧問現身力挺

起底組織部主任反遭圍剿　民眾黨黨代表控遭「赤裸裸地性羞辱」

四接環評擇期再審　賴士葆控：粗暴鴨霸！官員私改視訊想強行過關

民眾黨高層被爆詐欺前科+慣老闆　他舉王世堅名言：根本詐騙集團

他爆柯文哲「不一定選到底」　黃珊珊：有人坐不住開始放話

美國同意援烏「集束炸彈」　俄駐美大使：美國挑釁超出極限

新北守護大豹溪戲水安全　副市長朱惕之慰問民間救難團體

愛莉莎莎metoo遭炎上　沉寂2周「收益曝光」！捐款道歉：思慮不周

桃園卡丁車過彎衝出賽車場「一頭撞上保時捷」　業者回應了

快訊／馬祖酒廠火警！火勢猛烈黑煙直竄天際　驚悚畫面曝

快訊／好市多起司驗出致癌物環氧乙烷！食藥署證實回收中

飛韓摟肩合照出獄後勝利　柯震東吐「私人聚會」保密對話

擔心塔克老師手癢！汪蔚傑笑說：他極有可能復出

嘉義大林聖賢宮泉州恭迎軟身關公　騎馬夜巡遶境保平安

牛津研究：酒精是致癌「直接因素」　適量飲酒仍有害健康

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應了

呱吉716遊行候選人秀場論　黃國昌回應了

韓上侯下？朱立倫認國民黨有「破壞者」　喊話：不聽勸就祭黨紀

黃國昌汐止4樓透天厝「頂樓加蓋」　張錦豪：雨遮嚴重超出建築線

鄭家純「開示昌粉」為何黃國昌變哏圖

黃國昌不知畸零地變停車場　他轟「違法媽寶」：雙標讓人討厭！

補貼3萬元！　資格、結果一次看

回應「文大包租公」質疑　侯友宜：岳父買的地不在我名下

金溥聰致電請託幫忙　徐巧芯：「其實我不想」但不敢說不

北市大橋國小午餐含異物！一年出包12次

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

他爆柯文哲「不一定選到底」　黃珊珊：有人坐不住開始放話

遭郭辦駁斥「不實訊息」　黃光芹澄清：郭台銘確實有說會參選到底

更多熱門

相關新聞

雲林阿甘薯叔+虎尾花生+西螺米赴星超市

雲林阿甘薯叔+虎尾花生+西螺米赴星超市

雲林縣政府針對農產品外銷持續推展，今（7）日於西螺展鮮公司舉行農特產外銷封櫃記者會，縣長張麗善、展鮮公司董事長鍾建展、宜捷威公司總經理林延蓉及農業處長魏勝德西螺農會總幹事廖錦富、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉及阿甘薯叔創辦人蘇嘉益等人，共同為即將出口的農特產封櫃。

公司待10年送勞力士　老闆砸4千萬寵員工

公司待10年送勞力士　老闆砸4千萬寵員工

外媒關注2024　蔣：對侯勝選有信心

外媒關注2024　蔣：對侯勝選有信心

親自赴陸？蔣萬安主動提8月雙城

親自赴陸？蔣萬安主動提8月雙城

「整隻活章魚」吸住食道　醫生檢查嚇呆

「整隻活章魚」吸住食道　醫生檢查嚇呆

關鍵字：

蔣萬安新加坡

讀者迴響

熱門新聞

網紅爆廖峻性騷「私下求大哥出手滅火」！

李玟繼女「6字發聲」洩母女真實互動！最新現況曝光

3樓丟女嬰致死　單身媽拋下瞬間就後悔

范瑋琪才取消開唱　郭源元臉書首發聲！

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

Melody曾休克瀕死「急輸7大袋血」！前夫反應曝光

李玟80億富商老公惹眾怒　二姊直接踢爆真相

擦撞郵務車把手詭刺太陽穴　騎士慘死

「巨肥龜殼花」見人猛張血口超駭人

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

快訊／安全帽漂水面！親水公園1女落水溺斃

范瑋琪演唱會喊卡原因？瘋傳「網友要帶這燈牌鬧場」

要買才能進來？店家掛公告：嚴禁參觀閒晃

蔡依林恩師「飯店打工端盤」被目擊！　親吐動向

更多

最夯影音

更多
瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號
臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面