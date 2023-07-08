新加坡「空白行程」見了誰？　蔣萬安賣關子：認識新朋友

▲蔣萬安結束新加坡訪問行程。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安8日結束新加坡參訪行程返抵台灣。蔣在機場受訪時表示，感謝星國用心安排和熱誠接待，讓這次的出訪圓滿順利，此行最強烈的感受是新加坡政府強大的規劃能力。至於見了哪些人？蔣萬安低調說，「見到了很多老朋友，也有機會認識很多新朋友，現在大家都是好朋友」。

針對這次新加坡行的心得，蔣萬安說，出訪非常順利圓滿且收穫很多。第一天到新加坡永續發展及環境部，深入瞭解新加坡對環境選婿的規劃，很早就擬定了2030綠色計畫，目標明確、有很清楚的執行計畫，看到他們對環境永續要執行的決心。

蔣萬安說，第二天則參訪新加坡市區重建局，下午參訪新加坡建屋發展局，瞭解到新加坡未來50年長遠規劃的前瞻視野，尤其多年下來政策的落實、一一克服各種挑戰，讓新加坡的組屋一路落實，讓住者有其屋的政策目標得以達成。



第三天下午則是前往陸路交通管理局，瞭解新加坡對於無人車的規劃、技術的導入、AI技術的運用，以及對於長者樂齡區如何透過交通建設、標示明顯化等方式，來降低長者發生事故的友善設計規劃。



蔣萬安表示，這次最強烈的感受是新加坡政府強大的規劃能力、跨部會的合作以及堅定的執行力，所以在相關政策的擬定上都非常明確。

記者詢問，預計8月份舉辦的台北-上海雙城論壇，是否已經確定親自參加？蔣萬安表示，目前都在做最後階段的討論，跟對岸持續的溝通，很快就會做個決定。至於是否擔心被抹紅？蔣說，雙城論壇是2010年開始舉辦，每一年都有持續，今年輪到上海方舉辦，北市府這邊是請林奕華副市長和王秋冬副秘書長跟上海方溝通協調，最近很快就會做個決定。

針對外界關切此行見了新加坡哪些人？蔣萬安表示，這次非常感謝新加坡方面的用心安排和熱誠接待，讓這次的出訪圓滿順利；他說，這次就是客隨主便，而且星方熱情好客，不僅見到了很多老朋友，也有機會認識很多新朋友，現在大家都是好朋友，相信能為未來的雙邊關係打下更好的基礎。



蔣萬安也提到，在這次的考察中，更充分的感受到經國先生和新加坡前總理李光耀先生多年公誼和私交所遺留下來的成果。前人種樹，後人乘涼，讓他在新加坡見到該見的人，聊聊往事，談談政策，氣氛非常的好，也謝謝大家的關心。