公司待滿10年「就送23萬勞力士」　老闆霸氣砸4千萬寵員工

▲新加坡「天堂餐飲集團」向10年老員工贈送勞力士手錶。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

新加坡「天堂餐飲集團」（Paradise Group）在年度晚宴上獎勵任職滿10年的老員工，每人獲贈一只價值約1萬新幣（約新台幣23萬元）的勞力士手錶，一共98只手錶加上宴席費用，當天晚會總支出高達200萬新幣（約新台幣4630萬元）。

「天堂餐飲集團」3月6日舉辦年度晚宴，近期又獲媒體關注報導。當晚席開140桌，出席員工數達1600人，其中98人年資滿10年，當場獲贈勞力士手錶，背面還刻上姓名及員工編號。創辦人蔡俊勇、蔡智勇兄弟倆說，「人生的黃金10年意義重大」，因此決定贈錶，向各階層的忠心員工表示感謝與致敬。

Cleaner receives Rolex watch for working 10 years in Paradise Group Holdings https://t.co/qT6f8L92Dy — Straits Times Life (@ST_LifeTweets) July 1, 2023

67歲的清潔工譚小姐（Tan Ai Tee）也是其中一名獲獎者。她16歲就踏入職場，各行各業都待過，包括咖啡店、零件工廠及百貨公司，2013年開始在集團旗下餐廳「海鮮天堂」（Seafood Paradise）擔任廚房人員，2016被調至總公司擔任清潔工，周一至周五、早上8時至下午2時勤奮工作，讓整棟大樓的環境保持清潔整齊。

譚小姐向《海峽時報》表示，自己對集團有強烈歸屬感，因為這裡的同事都像家人一樣。她每年都會收到春節紅包，任職滿5年獲贈一塊2.5公克瑞士金條，服務8年又收到一塊5公克金條，但從未想過身為兼職人員也能獲得勞力士，「老闆和公司認可我在這裡的工作，我非常開心又感動。」

譚小姐的76歲丈夫已經退休，夫妻倆膝下有三個孩子及三個孫子，她計畫未來把手錶留給女兒，「只要我身體健康，可以繼續工作，為什麼不繼續做呢？我喜歡早起並且保持活躍，如果停下來，會很容易生病的。」