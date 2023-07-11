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郭台銘稱危老重建失控　林右昌駁：錯誤認知、抹煞他人努力

▲▼內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近來積極爭取參選總統，每日都在臉書上針貶時事。他10日在臉書上指台灣的都更危老已失控，內政部長林右昌今駁斥說，實在脫離事實甚遠，目前危老重建每年維持800件左右，都更案也有顯著的成長，是地方與中央共同努力的成果。林強調，也許危老重建、都更還有努力空間，但絕不是像郭董所說的，「隨口批評很容易，但請不要抹煞別人的付出與努力！」

林右昌表示，有關郭台銘先生於10日臉書發文指稱都更、危老已失控等貼文，實在脫離事實甚遠，應該鄭重釐清一下，以正視聽才是。都市更新與危老重建都是很複雜的工作，需要都計、建築、地政、金融等各種專業合作，還有中央與地方政府攜手努力，才有辦法往前推進，並不是口號喊喊就有辦法成功。

林右昌說，在小英總統上任之前，2015年前的都更案件平均每年僅有40件，2016年後不但逐年增加，並在2019年達到了101件，有明顯的成長；但都更條例的執行，也碰到了瓶頸，因為很多屋主受到一坪換一坪錯誤認知的影響，使得都更的整合越來越困難。

為了有所突破，林右昌說，政府推動了危老重建的工作，在2018年時核准數僅有72件，但在2019年就達到了314件，成長超過4.36倍，而且在2020年更是達到850件，較2018年成長11.8倍，爾後每年也都維持800件左右的水準，可見危老重建的確在這幾年間有大幅的進步與成長，「這些是中央與地方政府，還有許多專業者共同努力的成果，很可惜郭董可能並不知道！」

至於郭台銘稱危老的受益者都是飯店或單一地主，林右昌直言，「這更是非常錯誤的認知」，或許因為飯店業者較具知名度，所以每每有重建消息容易受到媒體關注，但實際上，飯店危老重建僅占整體案件0.65%，數量非常非常的低。

林右昌說，都更或危老重建案件中，地主與開發者之間開發利益的分配，由於牽涉到兩造之間的權利義務關係，以及彼此之間談判協議的過程，甚為複雜，況且每一個個案的狀況都有可能不太一樣，「這並不是一般物件商品的買賣，是否能以訂定所謂的定型化契約來處理，有很大的爭議空間」。

最後，林右昌說，在都更案件在實施時，相關資訊都應該在核定之都市更新事業計劃中予以表明並且據以執行，這都有中央與地方政府主管機關的監督管理機制。至於危老重建部份，更須經過全體所有權人同意，並且附有經開業建築師簽證之建築物配置及設計圖說之重建計畫後，方可向主管機關申請重建。

「這幾年中央與地方政府在都更與危老改建工作上做了很多努力，也有許多進展。」林右昌說，或許還沒有辦法盡如人意，也還有努力空間，但絕不是像郭董所說的這樣；林表示，過去擔任過地方縣市長，現任擔任內政部長，必須幫這幾年來辛苦的政府同仁還有正派的業者說句公道話，「隨口批評很容易，但請不要抹煞別人的付出與努力！」

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