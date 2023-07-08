囤房稅2.0調高至4.8％　高嘉瑜：不痛不癢、差別稅率應由中央制定

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，擬將囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。對此，民進黨立委高嘉瑜7日表示，囤房稅2.0立意良善，但稅率4.8％不痛不癢，且囤房大戶都會選擇低稅率的縣市申報，因此差別稅率仍宜由中央統一制定。

行政院會日前通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵。財政部賦稅署長宋秀玲說，此次修法受影響主要是非自住、空置未使用，出租未申報或申報未達租金標準3類，適用稅率是2%至4.8%，約36萬戶房屋稅負會增加，也有346萬戶因新方案適用較輕稅率而受益。

高嘉瑜直言，自己在過去多次質詢中，就指出台灣的高房價，一大原因就出自部分地方政府長期行政怠惰，不願實施囤房稅差別稅率，致使多屋族爽爽利用縣市歸戶的空間，把自用集中在3.6%的縣市，非自用則放在最高1.5%的縣市。

高嘉瑜表示，此次財政部祭出的囤房稅2.0方案，不僅改採全國歸戶，更強制各地方政府「必須」訂定差別稅率，且採累進課徵，至少可有效避免上述地方政府完全不作為的情形；樂見其成，也希望法案能儘速送入立院討論。

高嘉瑜指出，但為德不卒之處在於，此次方案最高僅4.8%的稅率仍屬過低，且對於「多屋跨縣市者，竟仍允許自行選擇申報縣市」，想當然囤房大戶都會選擇低稅率的縣市申報，如此便是將問題又丟給地方政府。

高嘉瑜表示，囤房稅存在各種不同的法制設計，自己過去也曾提出囤房稅修正動議，並要求「訂定最高10%的累進稅率、及差別稅率改由中央立法制定」，居住正義不分朝野黨派，中央與財政部此次也應認真評估各種修法方案與機制，擬出對台灣民眾最有幫助的版本。