內政部：首批25萬戶房貸支持金今入帳　12／29前記得申請

▲內政部長林右昌。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部10日宣布，即日起首批25萬戶「中產以下房貸支持專案」核定支持金3萬元「直接入帳」，符合資格的民眾亦可於今年12月29日前提出申請。內政部長林右昌提醒，支持金由244家金融機構陸續撥款至約定繳納貸款本息帳戶中，帳戶存摺會顯示「行政院發」字樣，政府絕不會要求民眾前往操作ATM或傳送連結點選領取，請民眾提高警覺、小心求證。

林右昌說明，7月7日起已提供申請人透過原營建署官網查詢或下載核定函，首批符合資格的申請案件約有25萬戶，並在今日分別由244家金融機構負責撥款入申請人約定繳納貸款本息帳戶，其中，首批由臺灣土地銀行、臺灣銀行、中國信託商業銀行、合作金庫與華南銀行等前五大金融機構的撥款戶數約10萬戶，占整體合格戶數逾4成，非常感謝所有金融機構的幫助，讓核定戶撥款作業能順利入帳。

林右昌指出，支持金會直接撥款至約定繳納貸款本息帳戶中，但是核定戶若未開設約定繳納貸款本息帳戶，經金融機構通知後，仍未洽金融機構提供本人或本人指定帳戶；金融機構會再進一次以雙掛號寄至申請人戶籍地址，如果超過2個月仍未提供帳戶，將會被視為放棄請領支持金且不得再請領，請核定戶申請人要特別注意。

林右昌提醒，為加速營建署審查作業，請申請人特別注意填寫3大重點：第一，本專案須由借款人提出申請，而非由房屋所有權人提出；第二，請申請人務必填寫2023年2月28日貸款中的金融機構名稱；第三，本專案借款人所辦理的貸款必須是購置住宅貸款，如果是修繕住宅貸款、消費性貸款、周轉金等，均非本專案適用對象。他說明，申請人相關資料都填正確，可縮短審核的時間，提早領到支持金。

林右昌補充，由於申請相當踴躍，營建署已加速審核作業，民眾查詢後發現申請案件未出現在7月7日公布的核定名單內，請耐心等待與體諒，營建署將持續分批公布核撥結果與名單，民眾可隨時線上查詢申辦進度。