　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部：首批25萬戶房貸支持金今入帳　12／29前記得申請

▲▼內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長林右昌。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部10日宣布，即日起首批25萬戶「中產以下房貸支持專案」核定支持金3萬元「直接入帳」，符合資格的民眾亦可於今年12月29日前提出申請。內政部長林右昌提醒，支持金由244家金融機構陸續撥款至約定繳納貸款本息帳戶中，帳戶存摺會顯示「行政院發」字樣，政府絕不會要求民眾前往操作ATM或傳送連結點選領取，請民眾提高警覺、小心求證。

林右昌說明，7月7日起已提供申請人透過原營建署官網查詢或下載核定函，首批符合資格的申請案件約有25萬戶，並在今日分別由244家金融機構負責撥款入申請人約定繳納貸款本息帳戶，其中，首批由臺灣土地銀行、臺灣銀行、中國信託商業銀行、合作金庫與華南銀行等前五大金融機構的撥款戶數約10萬戶，占整體合格戶數逾4成，非常感謝所有金融機構的幫助，讓核定戶撥款作業能順利入帳。

林右昌指出，支持金會直接撥款至約定繳納貸款本息帳戶中，但是核定戶若未開設約定繳納貸款本息帳戶，經金融機構通知後，仍未洽金融機構提供本人或本人指定帳戶；金融機構會再進一次以雙掛號寄至申請人戶籍地址，如果超過2個月仍未提供帳戶，將會被視為放棄請領支持金且不得再請領，請核定戶申請人要特別注意。

林右昌提醒，為加速營建署審查作業，請申請人特別注意填寫3大重點：第一，本專案須由借款人提出申請，而非由房屋所有權人提出；第二，請申請人務必填寫2023年2月28日貸款中的金融機構名稱；第三，本專案借款人所辦理的貸款必須是購置住宅貸款，如果是修繕住宅貸款、消費性貸款、周轉金等，均非本專案適用對象。他說明，申請人相關資料都填正確，可縮短審核的時間，提早領到支持金。

林右昌補充，由於申請相當踴躍，營建署已加速審核作業，民眾查詢後發現申請案件未出現在7月7日公布的核定名單內，請耐心等待與體諒，營建署將持續分批公布核撥結果與名單，民眾可隨時線上查詢申辦進度。

ET快訊
熱炒店老闆發聲！原諒北科大學生：孩子受到不小的壓力
獨／台灣外海將有規模8↑強震！學者預警：海嘯「如同311」
群創逾300人離職　優退方案曝光
獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「可住27年五星飯店」
星巴克今起「連續3天」買一送一
快訊／抓到了！　他拔走5億高中生母住家巡邏簽到簿
北科大學生二度發聲明！　總召道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃暐瀚憶朱立倫當年換柱心情　喊話跟國民黨「焦慮者們」好好溝通

柯文哲喊核二核三延役　綠委諷：為選票考量轉彎

民進黨團：盼下會期修《外役監條例》　法務部先統整25提案

曝教育部審定結果！　王鴻薇：涉案人僅林智堅、陳明通違反學倫

內政部：首批25萬戶房貸支持金今入帳　12／29前記得申請

自稱「板橋囡仔」　郭台銘憶童年：「組藍白兩隊」冒險救隊友

「柯文哲的危機正要來臨」　媒體人分析：稍有不慎將被夾殺墜落谷底

「賴神勸童」出自他手！　今再嘆賴清德又假又會演：7年都沒變

曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

藍白談「重啟服貿」　林飛帆說話了：十年前的爛題目居然又出現

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

白家綺走出教會風波「斷聯小甜甜」　被網砲轟委屈沉寂半年：放下了..

苗栗騎士揮鐮刀拒攔查　警骨折！同僚開9槍制伏

瘦子脫了！萬人打水仗超嗨　頑童合體大淵狂噴回去ＸD

黃暐瀚憶朱立倫當年換柱心情　喊話跟國民黨「焦慮者們」好好溝通

柯文哲喊核二核三延役　綠委諷：為選票考量轉彎

民進黨團：盼下會期修《外役監條例》　法務部先統整25提案

曝教育部審定結果！　王鴻薇：涉案人僅林智堅、陳明通違反學倫

內政部：首批25萬戶房貸支持金今入帳　12／29前記得申請

自稱「板橋囡仔」　郭台銘憶童年：「組藍白兩隊」冒險救隊友

「柯文哲的危機正要來臨」　媒體人分析：稍有不慎將被夾殺墜落谷底

「賴神勸童」出自他手！　今再嘆賴清德又假又會演：7年都沒變

曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

藍白談「重啟服貿」　林飛帆說話了：十年前的爛題目居然又出現

清晨發生地震！搜救犬「舉手露肚」躺床睡翻　他笑：最佳錯誤示範

殺警犯進外役監警界炸鍋！蔡清祥：修法完成前從嚴審查

殺警犯服外役監　難道再一兩年就能申請假釋？

北科大學生道歉！系主任竟PO文「資財系是吃飯系」　網友又炸鍋

馬刺超級狀元猛轟27分12籃板　宰制籃下讓美媒看傻！還大秀三分

不顧警告！他「山路開一半」　驚見恐怖畫面：一次就夠

費城人「台灣火球男」潘文輝秀K功！　後援2局無失分飆5K

黃暐瀚憶朱立倫當年換柱心情　喊話跟國民黨「焦慮者們」好好溝通

上海大鯊魚正式官宣續約劉錚　新賽季將持續征戰CBA

快訊／北科大「白飯之亂」被炎上！　資財系主任發聲了

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

政治熱門新聞

殺人罪為何可轉外役監？解密關鍵修法

朝聖黃國昌畸零地挨罵　四叉貓後悔了

柯文哲：民進黨跟中國弄僵　賴清德4個支柱做不到

通勤族快改道！南京西路天坑今還沒修好

柯欲借地遭擋　蔡詩萍這樣說

曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

柯：行政院長應由國會最大的黨推薦

柯欲借地辦演唱會遭擋　北流這樣說

南京西路「天坑」周邊108戶今停水

侯友宜歉「4年前幫忙不夠」韓國瑜回應

想問侯什麼？柯：先確定723後還在

「法務部傲慢到連賴清德都不鳥！」　黃國昌再邀716上凱道

柯：演唱會想辦北流　被蔣市府擋下

郭辦駁黃健庭：郭台銘只想選總統

更多熱門

相關新聞

囤房稅2.0調高至4.8％　高嘉瑜：不痛不癢、差別稅率應由中央制定

囤房稅2.0調高至4.8％　高嘉瑜：不痛不癢、差別稅率應由中央制定

行政院會通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，擬將囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。對此，民進黨立委高嘉瑜7日表示，囤房稅2.0立意良善，但稅率4.8％不痛不癢，且囤房大戶都會選擇低稅率的縣市申報，因此差別稅率仍宜由中央統一制定。

時力憂囤房稅2.0壓力轉嫁租屋族　籲稅率提高到10％搭配「出租輕稅」

時力憂囤房稅2.0壓力轉嫁租屋族　籲稅率提高到10％搭配「出租輕稅」

竹雞寶寶受困　爸媽心急徘徊林道

竹雞寶寶受困　爸媽心急徘徊林道

中產以下房貸補貼10日入帳　首批核定25萬戶

中產以下房貸補貼10日入帳　首批核定25萬戶

肯定政院大轉彎！　時力加碼推「空屋特別稅」

肯定政院大轉彎！　時力加碼推「空屋特別稅」

關鍵字：

內政部林右昌

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

劉雨柔認愛球星胡凱翔！甜誇寵妻魔人

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

易寶宏爽服外役監！法務部凌晨再回應

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

主人懸賞4300萬找走失愛犬！結局傻眼

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面