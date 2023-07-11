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郭台銘稱危老重建失控　營建署斥：脫離事實、抹煞共同努力成果

▲▼台中,房市,房價,鳥瞰,南區,大膳哲哲,銷售率,趨緩,打炒房,政策,磐鈺,新案,房市鳥瞰,（圖／記者陳筱惠攝）

▲鴻海創辦人郭台銘質疑危老重建失控，內政部營建署嚴正駁斥。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近來積極爭取參選總統，每日都在在臉書上針貶時事。針對郭10日指台灣的都更危老已失控，對此，內政部營建署嚴正回應，都市更新及危老重建政策推動皆循序漸進，且有具體成果，「郭先生所言脫離事實甚遠，並抹煞中央與地方政府共同努力的成果」。

營建署表示，都市更新與危老重建需要中央與地方政府攜手努力，在2015年前都更案件平均每年僅有40件，2016年後不但逐年增加，並在2019年一度突破百件；另外在危老重建方面，2018年核准數僅有72件，2019年達到314件，成長超過4.36倍，2020年更是達到850件，較2018年成長11.8倍，可見都市更新與危老重建在這幾年有大幅的進步與成長。

「都市更新與危老重建非屬消費行為，並非如買受、租賃等以單一契約範本即可涵括。」營建署補充，實施都更相關資訊皆應於核定的都市更新事業表明並據以執行，也有主管機關監督管理機制，而危老重建亦須經全體所有權人同意附有經開業建築師簽證之建築物配置及設計圖說之重建計畫後，方可向主管機關申請重建。

營建署強調，若政府介入訂定定型化契約，實際上未必有利都市更新的推動，更有行政介入私權與私法公法化的疑慮。

住宅才是危老重建主流 飯店重建僅占0.65%

至於郭台銘指危老受益者都是飯店或單一地主，營建署強調並非事實，且是非常錯誤的認知。飯店因較具知名度，每每有重建消息容易受到媒體關注，但飯店危老重建僅占整體案件0.65%，數量極低，目前全國危老重建仍以住宅為主流。此外，危老重建相關補助措施皆針對住宅類建築，符合危老條例之立法精神，協助有安全疑慮之建築物加速重建，以降低震災造成的生命財產損傷。

開工穩定無逾建築期限爛尾案件

營建署指出，目前核准都市更新及危老重建計畫多於期限內取得建照及進入開工興建程序中，截至112年6月底止已申報開工計2,409件已申報開工，開工率約78.52%，較一般住宅建造執照開工比例7成高，所有案件無逾建築期限爛尾情事。

營建署表示，都更與危老重建是民生重要議題，近年在政府、業者與民眾支持下，已展現高度效率與成果，請各方不應以政治目的扭曲，更不應惡意妖魔化整合業者。

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郭台銘危老重建內政部營建署

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