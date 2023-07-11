強韌社區安全耀升　台南市災害防救第二期韌性社區獲內政部一星標章

▲台南市政府從2019年至2022年期間共建置2期8個韌性社區，推動強化社區防救災機制，現經內政部審核符合1星韌性社區標章認證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府從2019年至2022年期間共建置2期8個韌性社區，推動強化社區防救災機制，第1期韌性社區南區喜南里、安南區佃東里、東區和平里及永康區復國韌性社區，已獲頒1星韌性社區標章認證，第2期韌性社區新營區中營里、柳營區果毅里、麻豆區晋江里及歸仁區七甲里韌性社區，獲內政部1星韌性社區標章認證。

台南市第1、2期韌性社區陸續獲得中央認證，顯示市府用心推動防救災工作不餘遺力，讓市民能有安居生活環境，並將防災意識廣植於里民生活中。韌性社區在成大防災研究中心安排一系列的課程，如災害環境診斷，邀集社區成員實地踏勘社區內易發災害地點，並透過兵棋推演及實兵演練的方式引導成員思考因應對策、成立社區防救災組織、彙整社區內救災器材及資源清冊、研擬社區防救災計畫、CPR緊急救護及簡易滅火等訓練，現取得內政部防救災一星標章認證，可強化社區人員平時防救災的凝聚力，更可面臨災害來臨侵襲時發揮初期防救災能力，延續社區基本機能運作，必要時可延續到市政府或區公所外來支援到達，發揮社區防抗災害韌性。

市長黃偉哲說：台南市政府歷年來持續努力投入防救災工作，為了讓防救災工作更加落實，建立「防災重於救災，離災優於防災」的態度，強化社區居民面對各種天然災害來臨時的韌性，即時發揮自主防救災的能力，並結合公部門的救災能量，上下齊心努力，做好全方位防災準備，共創安全無虞的宜居城市。

消防局局長李明峯表示，內政部為強化社區面對災害管理的四個階段－「減災、整備、應變與復原」，推出韌性社區標章認證，期許社區能在現有防災社區外，更加精進升級成為韌性社區，使社區更具有災害容受力，降低災害衝擊，增強社區災後復原重建的能力。