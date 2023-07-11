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社會 社會焦點 保障人權

快訊／主嫌曝光！台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

記者林悅／台南報導

台南永康奇美醫院急診室前，7月9日深夜，47歲任姓男子被丟包在門口已無生命跡象，經醫院急救仍宣告不治身亡，永康分局10日報請檢察官偕同法醫相驗，初步相驗死者身上有多道棍棒傷、有鈍器重擊傷、頭部腫脹，懷疑頸部骨折等致死，警方漏夜追緝，將28歲陳姓主嫌等5男1女查緝到案，全案依殺人罪嫌送辦。

▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。上圖為陳姓主嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，7月9日深夜11時55分許，47歲任姓男子（綽號狀元）遭人丟包永康奇美醫院急診室門口，經醫師搶救診斷到院前已死亡，急救無果，永康分局警方獲報後立即組成專案小組，並已報請台南地檢署檢察官指揮，經追查本案發生地牽涉多個處所，警方展開漏夜調閱相關監視器影像資料與查訪工作，鎖定多位涉案特定對象及交通工具，積極查緝歸案以釐清案情。

▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經專案小組調查與比對相關監視器，發現任姓死者於7月9日深夜10時許，在台南市東區醉天地海產店遭人押走，並帶往安南區四草茶行刑求毆打後，送至奇美醫院搶救不治。

▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，專案小組前往調閱東區醉天地海產店，店家老闆聲稱監視器損壞，專案小組人員透過外圍監視器比對海產店與四草茶行兩地來回車輛分析比對出，其中一輛自小客車即為死者生前遭強押至四草茶行所搭乘車輛，另分析比對網路流傳影像，發現任姓死者生前遭毆打凌虐現場疑似為四草茶行招待所，警方於10日晚上6時許，持台南地院核發搜索票前往執行搜索並採證，於現場扣得8把長短槍、棍棒7支、刀子1把等證物，其中扣案棍棒疑似作案工具。

▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

到10日深夜10時許，警方陸續搜索拘提帶回涉案陳姓主嫌（男、28歲）、謝姓犯嫌（男、20歲）、張姓犯嫌（男、23歲）、陳姓女子（20歲）、蔡姓嫌犯（男、26 歲）、黃姓嫌犯（男、26歲）等6人到案，全案於11日依殺人罪嫌隨案移送台南地檢署偵辦。

永康分局長甘炎民表示，維護治安警方責無旁貸，永康分局絕對有能力與決心做好維護治安工作，絕不容挑戰和破壞，對於觸法份子一律嚴正執法，依法從嚴究辦，主動出擊迅速破案，除惡務盡，淨化南市治安。

▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，外號「狀元」的47歲任姓男子，7月8日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒時，遭人毆打受傷，隨後他在臉書貼文：「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。死者被毆傷後曾就醫包紮，7月9日中午時回到家，下午3時多在永康復國路黃昏市場與朋友飲酒，晚上7時多前往東區某燒烤店飲酒，晚上10時許，遭多人從該燒烤店押走，深夜11時左右就被一部自小客車載送到永康奇美醫院急診處門口將他丟包，任男全身是傷，經醫院急救團隊全力搶救仍不治身亡。

▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

死者姊姊及前妻悲痛欲絕，死者姊姊指稱，死者全身都是傷，頭部傷勢很嚴重，頸部斷裂，兇手下手很狠，擺明是要致人於死，希望檢警抓到真正的兇手，還給死者及家屬一個公道。

永康分局長甘炎民表示，警方緝獲5男1女等6嫌，是否有其他幕後主嫌及共犯、拍攝凌虐影片之人，及作案動機，警方仍會擴大偵辦釐清查緝中。

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