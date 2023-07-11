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社會 社會焦點 保障人權

台南「狀元」遭虐死丟包醫院　姊泣訴：不知要去哪招魂

記者黃翊婷／綜合報導

外號「狀元」的47歲任姓男子，9日深夜11時許被人丟包在台南永康奇美醫院急診室前，全身傷痕累累，經急救仍宣告不治。家屬得知噩耗十分悲痛，表示到目前為止連任男在哪裡遇害的都不曉得，也不知道要去哪裡招魂，希望檢警早日查明真相，還給死者及家屬一個公道。

▲死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，死者家屬要求檢警一定要查明真相，還給死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲任男9日晚間在燒烤店被人押走。（圖／記者林悅翻攝，下同。）

任男外號叫「狀元」，7月8日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒時，不知為何遭人毆打受傷，他曾在臉書發文表示，「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」，引起親友關心；隔日他返回家中，又在下午3時許出門前往永康復國路黃昏市場與朋友飲酒，晚上7時前往東區某燒烤店，沒想到人就在燒烤店被押走。

任男在9日深夜11時許被人用小客車載送至永康奇美醫院急診處門口，當時他全身傷痕累累，頭部有撕裂傷，疑似遭到鈍器重擊，被丟包時已經沒有生命跡象，經過醫護人員搶救仍宣告不治。

▲死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，死者家屬要求檢警一定要查明真相，還給死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲任男的姊姊（黑衣）與前妻（綠衣）都無法接受人就這樣遭虐死了。

任男姊姊得知噩耗前往殯儀館協助指認，面對外界關心，她表示，弟弟很喜歡交朋友，朋友很多，被押走時朋友不在場，否則一定會有人通知，如今家人連弟弟遇害的地點都不曉得，要去哪裡招魂都不知道。

姊姊還提到，弟弟全身都是傷，頭部傷勢嚴重、頸部斷裂，可見凶手下手有多狠，分明就是要致人於死，希望檢警能早日查明真相，不能讓人出來頂罪，要抓到「真正的凶手」，還給死者及家屬一個公道。

至於案件進展，檢方已在10日上午11時偕同法醫進行相驗，初步相驗結過發現，死者身上有多道棍棒傷，還有鈍器重擊傷、頭部腫脹，懷疑是頸部骨折等因素致死，全案目前仍在調查當中。

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