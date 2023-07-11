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文化局長親自宣傳　台南孔廟基金會徵執行長成話題

▲財團法人台南孔廟文化基金會執行長出缺，基金會對外公開徵才，文化局長謝仕淵也透過臉書宣傳，更引起討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲財團法人台南孔廟文化基金會執行長出缺，基金會對外公開徵才，文化局長謝仕淵也透過臉書宣傳，更引起討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

創建於明永曆19年、西元1665年的國定古蹟台南孔廟，是全台首學，保存著孔廟的文化內涵，3百多年來，影響深遠， 2011年台南市政府協助成立財團法人台南孔廟文化基金會，強化與外界互動，日前基金會執行長出缺，基金會對外公開徵才，文化局長謝仕淵也透過臉書宣傳，更引起討論。

▲財團法人台南孔廟文化基金會執行長出缺，基金會對外公開徵才，文化局長謝仕淵也透過臉書宣傳，更引起討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南孔廟因為地位崇高，擁有珍貴文化遺產，除了包括清代8位皇帝的御匾以外，戰後7位總統也都留有匾額，是華人世界保存最完整的文化資產，而以成書院祭孔的儀程、音樂、佾舞，更是全國唯一依照清制樂舞傳統辦理，彌足珍貴

經歷明、清建設及規制後，日治時期孔廟一度失去祭孔目的及功能，國民政府來台後，於1975年成立台南文廟管理委員會，負責相關事宜，並由市長擔任主任委員；然隨著時代推移，文化需要透過更靈活方式傳承，2010年時任台南市長賴清德為了保障並發揮孔廟最大功能，指示協助推動文廟管理法制化，推動轉型成為財團法人臺南孔廟基金會，並在隔年成功轉型。▲財團法人台南孔廟文化基金會執行長出缺，基金會對外公開徵才，文化局長謝仕淵也透過臉書宣傳，更引起討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首屆執行長去年因病離世後，文化局與基金會討論，為因應數位時代，強化典藏展示及營運管理，急需專業人才，因此決定透過公開徵才，為基金會找到最適合的CEO。

▲財團法人台南孔廟文化基金會執行長出缺，基金會對外公開徵才，文化局長謝仕淵也透過臉書宣傳，更引起討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

基金會透過官網貼出徵才啟事，已經引起討論，出身文化界的謝仕淵也透過臉書協助宣傳，望能找到讓孔廟的文化意義可以彰顯，並帶著創意的思考，找到當代新定位的人選，截止日期將至，也在國內藝文界及相關系所引起討論。

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