扶正賴在身邊　柯文哲台南形象看板登場　

▲民眾黨台南市黨部指出，在台南重要路口，也陸續出現幾塊懸掛柯文哲「理性」、「務實」、「科學」等字樣的形象看板，也正式宣告總統選戰真正的開打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾黨台南市黨部指出，隨柯文哲聲勢看漲後，在台南重要路口，也陸續出現幾塊懸掛柯文哲「理性」、「務實」、「科學」等字樣的形象看板，也正式宣告總統選戰真正的開打。

民眾黨台南市黨部指出，隨著民眾黨柯文哲民調聲量持續上漲，前些日子更以33％支持度首度拿下第1，民進黨賴清德與國民黨侯友宜則分居2、3名。在健康路與中華西路路口這塊看板則最引人側目，巧妙與賴清德同台，賴在身邊，柯文哲擺中間，似乎也顯示柯文哲逐步成為台灣人民選項的最大公約數。

民眾黨臺南市黨部主委蔡宛秦表示，外界風聲耳語不斷，散播柯文哲不一定要參選到底、藍營高層介入要柯當副手以保侯選情，等等不實謠言臆測，都顯見柯文哲已成為藍綠選情最大的威脅，難怪地方謠言四起，不只網路1450全面啟動抹黑造謠，連陸面的耳語部隊都傾巢而出。

蔡宛秦再次強調，一個民調竄升到第1名的選手，有什麼理由要被搓圓仔湯？！何況選民眼睛是雪亮的，民眾黨本身資源少，沒有財團挹注下，從台南陸續上架的看板，盡是支持者無償出借與贊助，加上柯文哲主席頻繁下鄉台南，足見他對台南的重視。尤其許多潛藏選民陸續浮上檯面，擁有群眾支持力量的柯主席在台南翻轉綠地，也只是早晚的問題。