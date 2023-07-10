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台南醫院前丟包命案　死者疑頸部骨折致死！家屬淚求公道

▲死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，死者家屬要求檢警一定要查明真相，還給死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，死者家屬要求檢警一定要查明真相，還給死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康奇美醫院急診室前，9日深夜11時左右，47歲任姓男子全身傷痕累累，頭部有撕裂傷，及疑遭鈍器重擊，被丟包在門口已無生命跡象，經醫院急救仍宣告不治身亡。永康分局轄區10日報驗，檢察官偕同法醫初步相驗，死者身上有多道棍棒傷、有鈍器重擊傷、頭部腫脹，懷疑頸部骨折等致死。

外號「狀元」的47歲任姓男子，7月8日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒時，不知何因遭人毆打受傷，隨後他在臉書貼文：「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。ＰＯ文一出也引起他的友人關心，大家都問發生何事，他氣得留言：「想殺人了」。

▲死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，死者家屬要求檢警一定要查明真相，還給死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

死者被毆傷後曾就醫包紮，7月9日中午時回到家，下午3時多在永康復國路黃昏市場與朋友飲酒，晚上7時多前往東區某燒烤店，9日晚上10時被人從該燒烤店押走，深夜11時左右就被1部自小客車載送到永康奇美醫院急診處門口將他丟包，任男全身是傷，經醫院急救仍宣告不治身亡。

10日上午11時檢察官偕同法醫進行相驗，襄閱主任檢察官指出，永康分局轄區報驗案件，初步相驗結果：死者身上有多道棍棒傷、有鈍器重擊傷、頭部腫脹，懷疑頸部骨折等致死。

▲死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，死者家屬要求檢警一定要查明真相，還給死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，2人對死者之死悲痛欲絕，死者姊姊指稱：「弟弟全身都是傷，頭部傷勢很嚴重，頸部斷裂，兇手下手很狠，擺明是要致人於死」。死者家屬要求檢警一定要查明真相，不能讓人出來頂罪，要抓到「真正的兇手」，還給死者及家屬一個公道。

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