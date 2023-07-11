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大陸 大陸焦點 特派現場

中共中央港澳辦公室正式亮相　夏寶龍為首任主任

▲▼中共中央港澳辦公室正式亮相。（圖／翻攝自陸國務院港澳事務辦公室微信公號）

▲中共中央港澳辦公室正式亮相。（圖／翻攝自陸國務院港澳事務辦公室微信公號）

記者鄭思楠／綜合報導

今年北京「兩會」重點工作之一的「黨和國家機構改革方案」，提出成立「中央港澳辦」（中央港澳工作辦公室），顯示過去由國務院港澳辦治理港澳，如今已移交黨中央負責。大陸國務院11日宣布，中央港澳工作領導小組常務副組長夏寶龍，出任中央港澳辦主任，並於今早主持港澳辦會議。至於港澳辦常務副主任，則由原河南省委副書記周霽出任。

報導披露，中央港澳工作辦公室副主任為周霽（常務，正部長級）、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明、王靈桂。

此前，據《貴州日報》天眼新聞報導，2023年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議7月7日在貴州省貴陽市召開。香港特別行政區行政長官李家超、澳門特別行政區行政長官賀一誠、福建省省長趙龍、江西省省長葉建春、湖南省省長毛偉明、廣東省省長王偉中、廣西壯族自治區主席藍天立、海南省省長劉小明、四川省省長黃強、雲南省省長王予波，中央港澳辦、國務院港澳辦副主任楊萬明出席會議。其中，楊萬明首次以中央港澳辦、國務院港澳辦副主任身分公開亮相。

當時便有專家指出，這是大陸官媒首次提及中央港澳辦的頭銜，代表中央港澳辦高層人士已定。

中共中央、國務院在今年3月印發了《黨和國家機構改革方案》，方案指出要組建「中央港澳工作辦公室」。以貫徹「一國兩制」、落實大陸中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。

該單位是在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為中共中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，但不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

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