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北京兩會拍板「愛國者治港？」　夏寶龍將發表重要論述

▲▼ 港澳辦主任夏寶龍 。（圖／翻攝 浙江在線）

▲ 港澳辦主任夏寶龍 。（圖／翻攝 浙江在線）

記者任以芳／綜合報導

大陸兩會即將在3月召開，外界盛傳可能拍板貫徹「愛國者治港」的政改方案。據港媒《星島日報》今（21日）報導指出，中國港澳辦轄下全國港澳研究會，明將於深圳舉行重量級政改研討會，港澳辦主任夏寶龍會參加會議，外界關注他的重要談話，預料可能為修改香港選舉制度做準備。

報導指出，全國港澳研究會副會長、中山大學粵港澳發展研究院常務副院長何俊志接受新華社訪問，指香港選舉制度存在不少漏洞，令「愛國者治港」原則貫徹得並不充分，理應調整。他說落實「愛國者治港」基本的原則，必然意味着「反中亂港者出局」。

▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

▲香港國安法實行後，「愛國者治港」如何治港？牽動香港未來選舉制度。（圖／路透）

何俊志進一步說，近年有反中亂港分子，包括一些當選議員主動勾結外部勢力，甘當美西方反華勢力的代理人，嚴重威脅國家安全。他認為，美西方反華勢力長期插手香港選舉事務，重點扶植某些特定代理人與政治團體，不斷推動香港社會運動向激進化和「顏色革命」方向演變，對國家主權、安全和發展利益造成嚴重損害。

報導稱，現時相關行為都在《香港國安法》的制裁範圍內，作為公職人員明目張膽成為美西方的代理人，明顯違背「愛國者治港」的原則，必須接受法律制裁，自然沒有資格成為「治港者」。

據《星島日報》指出，全國港澳研究會將於明日舉行視像研討會，討論如何在港落實「愛國者治港」等議題。消息透露，港澳辦主任夏寶龍將參與研討會，並就「愛國者治港」作出論述，今次將是夏寶龍入主港澳辦後首次公開發表講話。

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