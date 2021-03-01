「愛國者治港」玩真的　陸港澳辦主任：嚴懲黎智英、戴耀廷、黃之鋒

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港《紫荊》雜誌3月號今（1日）發布大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在2月22日全國港澳研究會舉辦的「完善一國兩制制度體系，落實愛國者治港根本原則」專題研討會上的致詞文稿。其中，夏寶龍特地點名，對於反中亂港分子當中的極端惡劣者，如黎智英、戴耀廷、黃之鋒，必須依法給予嚴懲。

據《星島網》引述報導稱，夏寶龍當天發言特別針對亂港分子行為。他稱，「對於反中亂港分子當中的極端惡劣者，如黎智英、戴耀廷、黃之鋒，則不僅僅是不能允許他們染指香港特別行政區的任何公權力，還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲」。

▲大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝中國網）

報導指出，夏寶龍指出，準確貫徹「一國兩制」方針，以及完善「愛國者治港」相關。他甚至形容，「這是其中最關鍵、最急迫的是要完善相關制度，特別是要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。」

另外，據香港《紫荊》雜誌刊登內文顯示，夏寶龍最後也強調，香港回歸已近24年，澳門回歸也已近22年，有一個老調還得唱，這就是「一國兩制」不會變！無論是制定實施香港國安法，還是完善特別行政區選舉制度，以及我們所做的其他一切事情，都是在堅持和完善「一國兩制」朝正確方向前進。