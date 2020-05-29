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北京出手了！港媒：中央港澳協調小組升格　夏寶龍任常務副組長

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▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲中國大陸全國人大日前審議通過港版國安法，引起香港民眾再次上街抗爭。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

「港版國安法」通過後，據《香港01》報導，為迎戰動盪局勢，北京港澳工作糸統傳出變動消息，包括全權操掌對港政策的「中央港澳工作協調小組」已改名為「中央港澳工作領導小組」，並由國務院港澳辦主任夏寶龍擔任新設的常務副組長一職。

報導稱，夏寶龍即將增加的新職位，是去年「反修例」抗爭後，才設置的。在此之前，擔任大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任、中央港澳工作協調小組副組長等職的夏寶龍，才剛在兩會期間表示，中共中央制定定「港版國安法」，是因為「非法占中、旺暴（旺角事件）到黑暴（反送中）已觸碰了中央底線，中央也忍了很久。」

▲▼港澳辦主任夏寶龍。（圖／浙江在線）

▲大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（圖／浙江在線）

他還說，制定「港版國安法」是「中央的權力和責任」，不屬於香港特別行政區的自治範圍。任何情況都不會動搖北京中央的決心。

據了解，中央港澳工作協調小組前身是中央港澳小組，於1978年8月成立，協助中央掌管港澳工作，但相較於執行單位如國務院港澳辦、香港中聯辦等，不算活躍；直到2003年香港爆發「七一大遊行」，中南海才將中央港澳小組改組為中央港澳工作協調小組，共由18個部門組成，針對性處理港澳工作，成員涵蓋港澳辦、中聯辦、公安部、商務部等。

目前，中央港澳工作協調小組組長由國務院副總理韓正擔任，多名副組長包括中央政治局委員楊潔篪、國務委員兼外交部部長王毅、政法委副書記兼公安部部長趙克志等。

面對此次改組傳聞再起，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，倘若消息屬實，即說明中央已把小組升格，以更高權威指揮相關內地部委應對香港問題。

▲▼香港特首上街頭簽名支持全國人大的決定。（圖／翻攝林鄭月娥臉書）

▲香港特首林鄭月娥上街頭簽名支持全國人大的決定。（圖／翻攝林鄭月娥臉書）

他說，雖僅僅改了兩個字，但折射的意義頗大，反映北京要更強勢地駕御香港局勢，將小組升格，提升權力，讓小組能更權威地調度各個涉港事務中央部委及省市，有力應對香港突發情勢。

《香港01》報導稱，為應對香港嚴峻局勢，該小組已改名為「中央港澳工作領導小組」，且新設了常務副主任一職，由夏寶龍來擔任。消息指出，這是港澳工作系統過去一年來，出現的第二次變動，回顧今年2月，國務院公佈任命夏寶龍兼任港澳辦主任，而香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應，兼任港澳辦副主任，被外界視為港澳系統重要變革。

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