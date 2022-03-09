夏寶龍：「一國兩制」行得正確　50年後無須改變





▲港澳辦主任夏寶龍 。（圖／翻攝自浙江在線）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍9日會見港區政協委員。港媒據與會人士轉述，夏寶龍強調，「愛國者治港」是「一國兩制」正確落實的關鍵，如果「一國兩制」行得正確，50年後沒有必要改變。

據悉，多名政協委員抵達政協禮堂，全國政協副主席港澳辦主任夏寶龍、前特首梁振英出席會議，會面歷時約兩小時，有9名港區委員發言。

據《香港01》報導，有參與會面的全國政協委員蘇紹聰引述夏寶龍指出，北京尊重香港的高度自治，但當有事情影響香港穩定，北京就會向特首作出指示，希望港府執行，但會尊重香港不同的制度，例如援港抗疫。

報導指出，參與會面的包括統戰部、共青團等多個部委，中國大陸全國政協副主席、香港前行政長官梁振英率先發言，提到不能低估「愛國者治港」的難度，關鍵是要有犧牲精神。

據了解，夏寶龍也要求政協委員履行職責，發揮中堅力量，為「一國兩制」行穩致遠作出貢獻。他強調，香港前景一定非常好，要繼續融入國家發展大局。據了解，他席間未有談及特首人選。

蘇紹聰表示，夏寶龍發言約半小時，提到中共中央百分百支持香港抗疫，重申堅定不移實施「一國兩制」，香港普通法制度肯定不會變，香港人不用擔心和疑慮。

另有與會者轉述，夏寶龍表示，北京援建方艙醫院、調撥醫療資源等，對香港的關懷不是講空話。蘇紹聰指，夏寶龍表示即使香港面對種種困難，北京都沒有怪罪過香港，願與香港一同承擔，強調全國人民熱愛著香港，兩地是一家。