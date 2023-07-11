「怕人吃飯就收錢！」統神開噴熱炒店：要接我，就要給足夠的東西

記者曾筠淇／綜合報導

北科大「資財營」27位學生8日至熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星。對此，統神（張嘉航）昨（10）日在「阿航之聲」中發表看法，直呼「這什麼爛店家啊？你怕別人吃飯，你就飯收錢嘛」。

統神在「阿航之聲」中，先談及學生消費金額，之前聲明提到學生一個人均消255元，所以10個人就是2550元，一桌2550元是多還少？之前他跟娘家7、8個大人和一堆小孩去新竹熱炒店用餐，結果花不到2000元，就算多點個海鮮鍋，也是2400元至2500元，因此10個人2550元「我覺得是非常非常合理！」

不過統神也說，「學生唯一有錯的，是他們集體留1星」，可以有的人給6星（即1星）、7星（即2星）。話鋒一轉，他又開噴，「這什麼爛店家啊！你怕別人吃飯，你就飯收錢嘛，囉哩叭唆什麼東西啦！」不過那群學生也是，「你們也是可悲啊」，要卑躬屈膝認錯，他懷疑學生根本不是自願認錯，只是受到壓力。

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▲「北科資財營」日前貼出雙方合照，表示解開誤會了。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

統神接著直言，「我的意思是說，今天你作為一個學生就是可悲嘛，你要畢業嘛，喔我統神不用畢業，我就噴你這家店啦怎麼樣」。而針對沒有提前訂位的爭議，統神則認為，「關我屁事！今天我來了，你要接，就要給我飯，不然呢？」

統神舉例，如果去吃Buffet，只剩下30分鐘就要收了，然後客人可以接受也付了一樣的錢，「結果一進去發現他們在收東西了，你會爽喔？」他認為，「你今天要接我，就是要給我足夠的東西，不是本來就這樣子嗎？」