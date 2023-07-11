「提供白飯自取，應有足夠飯量」財經網美：這點我覺得學生沒問題

▲「白飯事件」引發討論。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

北科大「資財營」27位學生8日至熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星。事件引發外界討論，財經網美胡采蘋稍早也發文分享看法，「其實我也覺得店家提供白飯自取，就應該負責足夠的飯量」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，「其實我也覺得店家提供白飯自取，就應該負責足夠的飯量」，因為當消費者進店用餐，相當於這是雙方的契約，店家如果覺得不平，可以先承受該次損失，之後再限盛2碗飯，或是以後白飯要收費，「這點我覺得學生沒什麼問題」。

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不過，胡采蘋也認為，學生去洗評價就有點問題了，因為Google評價應該是以餐廳的綜合水準來衡量才公平，其中包含菜的口味、分量、冷氣強度等，如果因為白飯不夠就打1星，確實不太公平，對店家、對其他消費者都不公平，而針對這個問題，「Google似乎也應該注意這種異常的評價流量，採取適當的措施」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

胡采蘋最後說，如果學生要道歉，應該是針對自己濫用網路、「做出有負google食評的公平評價而道歉」。話鋒一轉，她也直呼，「其實那家店很好吃啦」。

貼文曝光後，底下網友看法不一，「個人覺得老闆也沒錯，他只說免費，沒說無限供應」、「問題應該是同學不了解快炒的點法，快炒的飯可自取應該是建立在『菜有一定的價格』可以讓你這樣吃」、「現在被問我都不敢表態，怕逆風被噴歪頭。洗評價真的不行啦，其他就不予置評，立場不同而已」、「我也ㄧ直以為熱炒店的白飯是吃到飽（不要過度浪費或帶走）」。