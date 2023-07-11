熱炒老闆「狂接罵人電話」再發聲！北科資財營總召：店家說詞矛盾

▲「北科資財營」本來已貼出雙方合照，表示解開誤會了。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

記者曾筠淇／綜合報導

北科大「資財營」27位學生8日至熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星。事件持續發酵，繼活動總召昨晚再度發聲明，稍早有網友注意到，老闆也發聲，直呼「今天一整天接到罵人電話！」

有網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文貼出疑似是老闆留言的截圖，內容提及「我一直已經選擇原諒包容，但被一些同學咄咄逼人，今天一整天接到罵人電話，把我電話丟同性網站，丟許多餐廳訂位，我該繼續沉默？」

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▲疑似是老闆留言。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

還有另張截圖是，疑似是活動總召在臉書社團「國立台北科技大學_全體學生」上留言，提到「如果他們有以學生考量為優先，如果他們不想傷害學生身心狀況，如果有想要私下和解，為什麼要第一時間就通報媒體？為什麼要將監視錄影器拍攝到工作人員的畫面流出？店家有許多的說詞與我們實際經歷的不同，這些謠言對我們來說並不公平，為了保護我的工作人員與資財系同學的聲譽，我也不會再隱忍店家矛盾的說詞！」

▲疑似是活動總召留言。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

此外，老闆本來在個人臉書上轉貼「北科資財營」一篇「解開誤會」的貼文，表示「一切不多言，選擇原諒與包容」。不過稍早再度查看老闆臉書，該則貼文已經不在版面上。

▼臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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