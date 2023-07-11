「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃　要指控學生提出證據

▲大道創意料理快炒補飯畫面。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

北科大資財營學生到熱炒店狂嗑白飯刷負評事件持續延燒，資財營總召10日深夜再度發出聲明開戰，除說明幾點關於刪文、帳單、店家沒有補白飯幾個爭議點，還也表示「當天的消費體驗是差的」。對此，大道創意料理快炒王老闆表示尊重，但強調當天有補飯。

對於北科大資財營白飯事件遲無法落幕，快炒店王老闆感到無奈，對於同學堅持「只要有消費就能夠進行評論的原則」、「當天的消費體驗是差的」立場，他表示尊重，但認為當天用餐體驗不好可以反應給他，也可以說明餐廳那裡做得不好或白飯吃不夠，而不是去一群人刷一星評論，這是對餐廳產生傷害，「是要叫我關門嗎？」

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▲大道創意料理快炒補飯畫面。（圖／記者黃士原攝）

王老闆坦言，當晚是教授帶學生來道歉的，非出自他的要求，但來的學生一句道歉都沒說，反而是教授說的，即使如此仍會接受。他考量學生已撤掉一星評論，希望事件就此落幕，沒想到學生10日深夜11時再度發出聲明繼續開戰。

對於昨天學生的批評，王老闆表示尊重，強調當天有補兩鍋白飯，依過去的經驗，這份量足夠70至100人食用，而當時店內用餐不是只有這群學生，還有其他客人，對於學生堅持有人說不補飯，希望學生提出證據，或指明是哪個員工說的。

此事件網路炎上會不會因此取消免費白飯？王老闆表示「不會」，仍希望客人可以吃飽，只是以後要註記說明，至於會怎樣提醒客人，還要再想一下。