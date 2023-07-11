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Dcard風向變了！一票挺北科大學生「熱炒就該配飯」：吃多卻被霸凌

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲老闆與同學合照。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

記者曾筠淇／綜合報導

北科大「資財營」27位學生8日至熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星。隨著事件持續發酵，網路上的風向也出現變化，本來眾人幾乎一面倒挺店家，但現在Dcard上，也有些網友不解學生錯在哪。

有網友在Dcard上，以「不太懂，北科大學生錯在哪裡」為標題發文，提到白飯既然免費供應，沒了就要補，更不用說店家過去曾說白飯可以吃到飽，結果店家飯補得慢卻不接受被留負評。當熱炒店主張白飯可免費供應，大多數人都會覺得是吃到飽，說免費供應不等於吃到飽的人，真的有在台灣吃過熱炒店嗎？吃太多還要被霸凌。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友看法。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也說，就算平均一個人消費200元，那又怎麼樣？不然白飯就收費，若不收費又要吵什麼？他覺得北科大的學生很可憐，被一堆人霸凌。

還有另篇以「只有我覺得熱炒店白飯事件有bug嗎」為標題的貼文，男網友認為，先不說27個學生消費多少錢，去熱炒店就是要吃白飯配重口味的菜，特別是五更腸旺、蒼蠅頭這種重口味的菜，點炒飯、炒麵配菜哪有意思？結果飯沒了，只能點菜，學生食量再大，也只能結帳離場。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲Dcard上有網友不解為何要檢討學生？（圖／翻攝自Dcard）

該網友認為，大家檢討學生為何只點這麼少的菜、只點6000多元，因果關係是不是反的？他不懂大家為什麼要檢討學生。

貼文底下，不少網友都留言表示，「我以為我是唯一逆風的」、「看FB底下的留言我都快吐了」、「本來熱炒就是先點一些試試水，不夠後面還可以繼續加點的，前面都沒吃完飯就沒了，到底是誰要加點」、「這真的不是要幫北科的說話，為何現在這年頭消費者不能留負評？人家就覺得很餓還吃不到基本的白飯，這樣也不行」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友認為，如果不能吃到飽，不妨收費或設定低消，「確實，都免費供應了，又說不是吃到飽，怕吃不會收費就好，何必道德綁架」、「吃熱炒還計較點多少錢幹嘛不算人頭低消？那麼多說詞有出入的地方，確定沒有誇大事實嗎」。

不過，臉書上的網友看法則多與Dcard網友不同，「完全不覺得自己有問題欸，真的是太可怕了」、「需要的是記過或是服務學分的處分」、「還能理直氣壯的發文，真的也是不簡單」、「依此類推，現在天氣熱，你們去便當店吃飯，把免費紅茶喝光，店家如果沒補是不是也要打一星負評」。

還有網友點出，「大部分還在讀書的學生都覺得是店家的錯，出社會的人都是覺得學生的錯，真是有趣的現象」。

▼臉書上的網友看法與Dcard網友不同。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

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