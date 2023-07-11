北科白飯之亂！校方首發聲明　深感遺憾「助學生正確面對消費爭議」

▲北科大資財營到熱炒店消費引發的白飯之爭，校方今天發表聲明，表示會協助學生面對消費爭議選擇應有正確作法。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

記者許敏溶／台北報導

北科大資財系營隊27位學生前往熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因為白飯供應爭議受到網友撻伐，資財營總召昨日深夜再PO聲明影片，還原7個爭議點，讓事件持續延燒。北科大校方今（11日）首度對此發表回應，事件造成社會大眾關注與滋生紛擾，校方深感遺憾，但絕不樂見惡意的言論持續蔓延，校方虛心接受各界的批評與指教，並協助學生面對消費爭議選擇應有的正確作法。

北市熱炒店「大道創意料理快炒」8日晚餐時段湧入30多名北科大學生，沒訂位就到店內用餐，把店內2桶白飯吃光還怨吃不飽，並在Google上對店家狂洗1星負評，讓店家直喊難過。「北科資財營」總召一度發表聲明稱留下1星評價並無不妥，被網友痛批後刪文，9日晚火速到熱炒店向老闆道歉並合照；昨凌晨再發道歉聲明，對店家致上最大歉意，下次會先預約再去用餐。

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因為白飯供應爭議受到網友撻伐， 資財營總召昨日（10日）深夜11時許PO出一段10分鐘的聲明影片，還原7個爭議點，例如飯很大碗、帳單金額、用餐人數、不願意等補飯、拍照微笑、刪文等等，並表明系上同學遭到網路霸凌與騷擾，「我們沒有繼續隱忍的必要」，引發網友熱議。

面對白飯之亂事件延燒，北科大今天終於發表聲明，北科大表示，近日發生資財系學生與校園鄰近店家的消費紛爭事件，引發社會大眾的廣大關注與滋生紛擾，當事學生及陪同處理的老師皆承受過度的輿論壓力，校方深感遺憾。

北科大表示，學生與店家的消費紛爭，學校非當事人，原本不該介入。因事件越演越烈，資財系主任主動關心並陪同協助學生與店家達成和解，學生並多次向外界說明真相及立場。

北科大指出，消費評論及投訴媒體，都屬於言論自由，但校方絕不樂見惡意的言論持續蔓延。北科大在此事件上，虛心接受各界的批評與指教，並協助學生面對消費爭議選擇應有的正確作法。