「郭董的路到不了總統府」　李艷秋示警：不整合就一輩子做在野黨

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林悅翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘獨立參選風聲不斷，近期又和國民黨秘書長黃健庭因徵召失利願接受國民黨不分區立委、並爭取擔任立法院長此一說法不斷隔空駁火。對此，媒體人李艷秋11日就在臉書大嘆，國民黨整合不了郭台銘，讓原本就艱困的三腳督冒出第四人，「就準備做一輩子的在野黨吧！」她也直言，「郭董現在走的路，到不了總統府。」

李艷秋指出，眼看郭台銘宣布參選已是箭在弦上，黃健庭便自爆3月份和郭台銘談到，如果徵召選總統的「A計畫」結果不如意，還有「B計畫」，可以將郭台銘列名不分區第一名，爭取立院院長，郭台銘則說不需要把名次放在第一，排名放後面有催票作用；而這話立刻被郭台銘打臉，郭辦痛斥黃健庭抹黑、扭曲、造假，要黃健庭「謹慎釐清記憶」，他說國民黨立院只有1/3席次，立院院長職位根本不存在，他怎麼可能答應去當立院院長。

李艷秋分析，這兩人有一個人沒說實話，從郭台銘的回應牛頭不對馬嘴看來，黃健庭的話較為可信，何況他上次是郭台銘副手人選，和郭台銘交情不一般；他爆出這件事，目的應該是化解郭台銘參選的可能，表現出國民黨想要整合郭台銘的誠意，但結果很可能適得其反，讓傲驕的郭台銘在憤怒下孤注一擲。

「既然已經扯破臉了，雙方就給個痛快吧！」，李艷秋提到，郭台銘指責國民黨「沒有任何公平公正公開的遊戲規則，大眾無法對提名機制進行檢驗」，國民黨就應該將過程透明完整的交代，包括談論「B計畫」的人證物證，遴選徵召的標準是什麼？跟郭台銘要求金錢支援了嗎？雙方有什麼交易？

而李艷秋表示，郭台銘也只要做一件事，就是證明國民黨如何黑箱？給你看了什麼資料？欺騙你以為輸了，而做出支持國民黨總統參選人侯友宜的承諾？現在又是什麼原因讓你毀信？

李艷秋強調，「要記得，這是郭董第二次願賭不服輸」，這一次，必須給賭輸翻桌一個清楚的交代，人民已經受夠沒有誠信、凡事雙標的領導人，「你要求國民黨不要低估選民的智慧，你自己也不能把選民當白癡。」

李艷秋也示警，國民黨整合不了郭董，讓原本就艱困的三腳督冒出第四人，就準備做一輩子的在野黨；至於大企業家郭台銘，如果搞垮了國民黨，又沒能耐成為藍白共主，那口口聲聲的「下架民進黨」，只不過是個笑話。她直言，「想當總統？恐怕是海市蜃樓，還不如郭善人實在。條條大路通羅馬，不過，郭董現在走的路，到不了總統府。」