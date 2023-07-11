　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭董的路到不了總統府」　李艷秋示警：不整合就一輩子做在野黨

▲前鴻海董事長郭台銘，3日上午專程前往國民黨台南市第五選區參選人王家貞服務處造訪，受到王家貞及其競選團隊熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林悅翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘獨立參選風聲不斷，近期又和國民黨秘書長黃健庭因徵召失利願接受國民黨不分區立委、並爭取擔任立法院長此一說法不斷隔空駁火。對此，媒體人李艷秋11日就在臉書大嘆，國民黨整合不了郭台銘，讓原本就艱困的三腳督冒出第四人，「就準備做一輩子的在野黨吧！」她也直言，「郭董現在走的路，到不了總統府。」

李艷秋指出，眼看郭台銘宣布參選已是箭在弦上，黃健庭便自爆3月份和郭台銘談到，如果徵召選總統的「A計畫」結果不如意，還有「B計畫」，可以將郭台銘列名不分區第一名，爭取立院院長，郭台銘則說不需要把名次放在第一，排名放後面有催票作用；而這話立刻被郭台銘打臉，郭辦痛斥黃健庭抹黑、扭曲、造假，要黃健庭「謹慎釐清記憶」，他說國民黨立院只有1/3席次，立院院長職位根本不存在，他怎麼可能答應去當立院院長。

李艷秋分析，這兩人有一個人沒說實話，從郭台銘的回應牛頭不對馬嘴看來，黃健庭的話較為可信，何況他上次是郭台銘副手人選，和郭台銘交情不一般；他爆出這件事，目的應該是化解郭台銘參選的可能，表現出國民黨想要整合郭台銘的誠意，但結果很可能適得其反，讓傲驕的郭台銘在憤怒下孤注一擲。

「既然已經扯破臉了，雙方就給個痛快吧！」，李艷秋提到，郭台銘指責國民黨「沒有任何公平公正公開的遊戲規則，大眾無法對提名機制進行檢驗」，國民黨就應該將過程透明完整的交代，包括談論「B計畫」的人證物證，遴選徵召的標準是什麼？跟郭台銘要求金錢支援了嗎？雙方有什麼交易？

而李艷秋表示，郭台銘也只要做一件事，就是證明國民黨如何黑箱？給你看了什麼資料？欺騙你以為輸了，而做出支持國民黨總統參選人侯友宜的承諾？現在又是什麼原因讓你毀信？

李艷秋強調，「要記得，這是郭董第二次願賭不服輸」，這一次，必須給賭輸翻桌一個清楚的交代，人民已經受夠沒有誠信、凡事雙標的領導人，「你要求國民黨不要低估選民的智慧，你自己也不能把選民當白癡。」

李艷秋也示警，國民黨整合不了郭董，讓原本就艱困的三腳督冒出第四人，就準備做一輩子的在野黨；至於大企業家郭台銘，如果搞垮了國民黨，又沒能耐成為藍白共主，那口口聲聲的「下架民進黨」，只不過是個笑話。她直言，「想當總統？恐怕是海市蜃樓，還不如郭善人實在。條條大路通羅馬，不過，郭董現在走的路，到不了總統府。」

ET快訊
Joeman分手妮婭「5個月前早預言」！　脫口：可能會很慘
外役監多爽？「台灣蟲王」列貪官汙吏史　怒問：還有司法正義？
23歲歐陽娜娜狂怨長皺紋　baby「假笑臉垮」全被拍
快訊／李坤城兒再發聲！　「3字髒話」大罵林靖恩
冷氣不涼「該補冷媒嗎？」　良心師傅全說了
LIVE／虐死台南「狀元」主嫌曝光　補飯畫面來了！7疑點解析
快訊／學校道歉了！　確定解僱陳凱倫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與澳駐台代表敘舊！侯友宜「台應入CPTPP」　盼促雙邊繁榮

殺警犯為何可轉外役監？藍酸綠放水　他揭：就是國民黨2014年修法

「換侯」聲浪亂侯友宜選情？　朱立倫：舉辦後援造勢大會就會停

外役監有多爽？「台灣蟲王」列貪官汙吏史　怒問：還有司法正義？

曝國軍三級彈戰鬥背心測試片　軍備局：網測影片不符NIJ規範

開始算帳！郭台銘嗆「徵召黑箱」　朱立倫：爭取共同支持侯友宜

郭台銘痛心！引《三國演義》離間計　砲轟國民黨高層：有人說謊挑撥

民進黨團：14日遞案「外役監條例」修法　納立院臨時會議程

柯文哲若當選「不排除由民進黨組閣」　網辦民調3千多人喊拒投

王淺秋「別過度消費韓國瑜」　侯友宜：兄弟會找時間聊聊

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

與澳駐台代表敘舊！侯友宜「台應入CPTPP」　盼促雙邊繁榮

殺警犯為何可轉外役監？藍酸綠放水　他揭：就是國民黨2014年修法

「換侯」聲浪亂侯友宜選情？　朱立倫：舉辦後援造勢大會就會停

外役監有多爽？「台灣蟲王」列貪官汙吏史　怒問：還有司法正義？

曝國軍三級彈戰鬥背心測試片　軍備局：網測影片不符NIJ規範

開始算帳！郭台銘嗆「徵召黑箱」　朱立倫：爭取共同支持侯友宜

郭台銘痛心！引《三國演義》離間計　砲轟國民黨高層：有人說謊挑撥

民進黨團：14日遞案「外役監條例」修法　納立院臨時會議程

柯文哲若當選「不排除由民進黨組閣」　網辦民調3千多人喊拒投

王淺秋「別過度消費韓國瑜」　侯友宜：兄弟會找時間聊聊

2023台中國際茶、咖啡暨烘焙展圓滿落幕　觀展者近4.7萬商機大

黯淡離開SM⋯李秀滿在北京試鏡　召集人才打造「中國偶像團」

關山警宣導列車開進教會　強力宣導6大詐騙手法

「隔壁同事」7／11生日！全家小編暖壽+慶生　網笑翻：好機車

布萊德彼特百萬金錶洩巨星品味　江詩丹頓夯錶排隊才買得到

柯文哲「北流太監說」築起白色高牆　前市長自打嘴巴

南投轎車失控自撞！旋轉180度卡分隔島　1家3口受傷送醫

李玟二姊盼「台灣立紀念碑」緬懷！望文化部幫忙　2已故巨星是前例

比基尼辣妹活春宮！沙灘上「激情交疊」　被當地大媽怒用拖鞋巴頭

醉到慾望爆發！妹子當街露底性侵男子　硬上扒衣扯褲濺血

政治熱門新聞

郭台銘要併購民眾黨　柯P不敢接電話

嗆蔡、賴！柯：有本事別拜媽祖關公

柯：藍未提名區域　民眾黨優先補

點名林信義！柯想找企業界當行政院長

AIT：美國是禁止生物武器公約簽署國

郭台銘引三國演義離間計　轟國民黨有人說謊挑撥

曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

柯文哲「北流太監說」惹議　他嘆：柯主席不認柯市長規定

柯文哲酸被太監解決借嘸北流！子弟兵認失言

快訊／蔡英文出聲！　《外役監條例》修法最快下周臨時會討論

預測2024大選7月上旬民調　他曝關鍵：侯友宜將有明顯變化

新北「產業淨零」論壇開跑！　邀集北部8縣市探討永續發展挑戰

導演對比柯文哲想在北流辦活動　賴清德當年不上台「榮耀留孩子」

柯文哲酸蔣萬安在國民黨內還是小弟

更多熱門

相關新聞

殺警犯為何可轉外役監？藍酸綠放水　他揭：就是國民黨2014年修法

殺警犯為何可轉外役監？藍酸綠放水　他揭：就是國民黨2014年修法

資深演員易淑寬的獨子易寶宏因犯下北市夜店殺警案判刑9年，竟可到外役監坐爽牢，引起輿論，國民黨立委林為洲跟議員徐巧芯11日點名18綠委對《外役監條例》放水。民進黨立委許智傑痛批，根本「竹篙湊菜刀」，國民黨立委廖正井2014年通過讓外役監放寬到第三級重刑犯，修改天花板，殺警兇嫌就是因為國民黨修法才能去外役監，怎麼牽拖到民進黨身上？

「換侯」聲浪亂侯友宜選情？　朱立倫：舉辦後援造勢大會就會停

「換侯」聲浪亂侯友宜選情？　朱立倫：舉辦後援造勢大會就會停

開始算帳！郭台銘嗆「徵召黑箱」　朱立倫：爭取共同支持侯友宜

開始算帳！郭台銘嗆「徵召黑箱」　朱立倫：爭取共同支持侯友宜

王淺秋「別過度消費韓國瑜」　侯友宜：兄弟會找時間聊聊

王淺秋「別過度消費韓國瑜」　侯友宜：兄弟會找時間聊聊

力抗換侯！公教軍警消挺侯友宜造勢週四登場　前立委曝出席大咖

力抗換侯！公教軍警消挺侯友宜造勢週四登場　前立委曝出席大咖

關鍵字：

李艷秋國民黨郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

城隍警示小心火和電　4生肖注意

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面