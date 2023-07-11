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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力抗換侯！公教軍警消挺侯友宜造勢週四登場　前立委曝出席大咖

▲▼侯友宜出席AIT國慶酒會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公教軍警消聯合總會本週四（13）將在台北國軍英雄館舉辦第3屆第3次會員大會。前立委、總會長劉盛良表示，屆時國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫及台北市立委參選人都會到。副總會長林水吉直言，當天就是幫侯友宜舉辦的造勢活動。林並透露，換侯勢力只有一小撮人而已，而且朱立倫挺侯的意志很堅定，所以絕對不會換侯。

公教軍警消聯合總會總會長劉盛良表示，本週四會員大會侯友宜總統參選人會出席，黨主席朱立倫也會朱席，大家一起挺侯。除了主將、主帥到場之外，劉亦補充，台北市為主的立委參選人也會到，展現大團結氣勢。

劉盛良也說，2024總統及立委大選，一定要爭取國民黨立委多數當選，總統也要由侯友宜當選。他強調，若侯當選，對於民進黨辜負公教軍警消的種種不公不義，侯一定會撥亂反正，恢復大家的權益！

公教軍警消聯合總會副總會長林水吉表示，本週四會員大會就是幫侯友宜造勢的一場造勢活動，聯合總會上下一心、全力相挺。他強調，絕對不會換侯，因為換侯勢力只有一小撮人而已，這撮人只是利用媒體來放大聲量，本質還是一小撮人。

林水吉透露，朱立倫挺侯的意志很堅定，劉盛良挺侯的意志也很堅定，所以絕對不會換侯。他也盛讚，侯友宜是有深度的政治家，只是不善言詞而已。他強調，唯有明年選舉支持侯友宜，年金改革才能做出最合理的調整；而外界的風風雨雨，只會讓公教軍警消更加風雨生信心，不屈不撓力挺到底。

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