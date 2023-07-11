殺警犯為何可轉外役監？藍酸綠放水　他揭：就是國民黨2014年修法

▲前國民黨立委廖正井。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

資深演員易淑寬的獨子易寶宏因犯下北市夜店殺警案判刑9年，竟可到外役監坐爽牢，引起輿論，國民黨立委林為洲跟議員徐巧芯11日點名18綠委對《外役監條例》放水。民進黨立委許智傑痛批，根本「竹篙湊菜刀」，國民黨立委廖正井2014年通過讓外役監放寬到第三級重刑犯，修改天花板，殺警兇嫌就是因為國民黨修法才能去外役監，怎麼牽拖到民進黨身上？

對於易寶宏在外役監做爽牢，許智傑表示，2014國民黨修改天花板，放寬到第三級重刑犯（殺警案主嫌適用外役監），2020民進黨修改樓地板，第一次犯罪刑期在6月以下者（初犯輕型度能回歸社會）。許痛批，國民黨「竹篙湊菜刀」把天花板跟樓地板混為一談！就是為了轉移2014年國民黨修法的焦點。

對於當初修法，許智傑直言，2014年國民黨完全執政時，當時藍委廖正井通過讓外役監放寬到第三級重刑犯，修改天花板，9年前殺警兇嫌就是因為國民黨修法才能去外役監，怎麼牽拖到民進黨身上？

許智傑指出，2020年民進黨修法是針對樓地板，讓第一次犯罪刑期在6月以下者也有機會申請外役監，是配合釋憲釋字第775號解釋所做的修法，未來刑期結束更能回歸社會，當時立法院審查也無異議。

許智傑表示，國民黨為了撇清責任，先下手為強，把樓地板跟天花板混為一談，「很不齒這種顛倒是非的行為，提醒民眾勿相信這種烏賊戰，要求國民黨才該為了2014年修法道歉！」