　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王淺秋「別過度消費韓國瑜」　侯友宜：兄弟會找時間聊聊

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜11日直言，上次在黃復興黨部聚會時，他當面跟韓國瑜說了抱歉，這段時間透過朋友的關係，至少有3次要跟韓國瑜約見面，但因為韓國瑜臨時有事，就沒辦法見到面，此話遭親韓人士直轟沒誠意。侯友宜今日受訪表示，他跟韓國瑜溝通一直無礙，他們兄弟會再找時間聊聊，兩人有共同信念，沒有什麼不能溝通的。

▲▼ 侯友宜時事受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜時事受訪。（圖／記者許靖騏攝）

外界對於韓國瑜與侯友宜的見面相當關注，侯昨日表示，上次在黃復興黨部聚會時，他當面跟韓國瑜說了抱歉，這段時間也多次用電話跟韓國瑜聊一聊，至少有3次要跟韓國瑜約見面，但因為韓國瑜臨時有事，就沒辦法見到面。

不過，對於侯說曾3次約韓，但韓都沒空，是否剛好都沒空？前高市府新聞局長王淺秋表示，不必再過度消費韓國瑜，如果要約，只要是真心的，都可以有機會促成。

侯友宜今受訪時說，兩人溝通無礙，剛好韓國瑜臨時有事不方便見面，他都尊重，非常樂意再跟韓溝通，兩人是為了讓中華民國更好，「兄弟會再找時間」，讓這塊土地人民能夠更平安，大家一起努力。

另，至於日前黃復興黨部「移椅子」事件，侯競辦副召集人謝龍介稱是自己先移椅子，未料害候選人誤會。侯友宜表示，謝龍介有告知他此事，且說自己有影片為證，但謝的本意是「兄弟同心，其利斷金」，認為要學會放下過去，團結所有力量向前，讓中華民國屹立不搖，讓無能的民進黨下台，這才是他的本意。

ET快訊
Joeman分手妮婭「5個月前早預言」！　脫口：可能會很慘
外役監多爽？「台灣蟲王」列貪官汙吏史　怒問：還有司法正義？
23歲歐陽娜娜狂怨長皺紋　baby「假笑臉垮」全被拍
快訊／李坤城兒再發聲！　「3字髒話」大罵林靖恩
冷氣不涼「該補冷媒嗎？」　良心師傅全說了
LIVE／虐死台南「狀元」主嫌曝光　補飯畫面來了！7疑點解析
快訊／學校道歉了！　確定解僱陳凱倫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與澳駐台代表敘舊！侯友宜「台應入CPTPP」　盼促雙邊繁榮

殺警犯為何可轉外役監？藍酸綠放水　他揭：就是國民黨2014年修法

「換侯」聲浪亂侯友宜選情？　朱立倫：舉辦後援造勢大會就會停

外役監有多爽？「台灣蟲王」列貪官汙吏史　怒問：還有司法正義？

曝國軍三級彈戰鬥背心測試片　軍備局：網測影片不符NIJ規範

開始算帳！郭台銘嗆「徵召黑箱」　朱立倫：爭取共同支持侯友宜

郭台銘痛心！引《三國演義》離間計　砲轟國民黨高層：有人說謊挑撥

民進黨團：14日遞案「外役監條例」修法　納立院臨時會議程

柯文哲若當選「不排除由民進黨組閣」　網辦民調3千多人喊拒投

王淺秋「別過度消費韓國瑜」　侯友宜：兄弟會找時間聊聊

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

與澳駐台代表敘舊！侯友宜「台應入CPTPP」　盼促雙邊繁榮

殺警犯為何可轉外役監？藍酸綠放水　他揭：就是國民黨2014年修法

「換侯」聲浪亂侯友宜選情？　朱立倫：舉辦後援造勢大會就會停

外役監有多爽？「台灣蟲王」列貪官汙吏史　怒問：還有司法正義？

曝國軍三級彈戰鬥背心測試片　軍備局：網測影片不符NIJ規範

開始算帳！郭台銘嗆「徵召黑箱」　朱立倫：爭取共同支持侯友宜

郭台銘痛心！引《三國演義》離間計　砲轟國民黨高層：有人說謊挑撥

民進黨團：14日遞案「外役監條例」修法　納立院臨時會議程

柯文哲若當選「不排除由民進黨組閣」　網辦民調3千多人喊拒投

王淺秋「別過度消費韓國瑜」　侯友宜：兄弟會找時間聊聊

5年前白飯吃到飽！熱炒店挨酸回擊「到底想吃多少」：看怎麼戰下去

李坤城兒怒譙林靖恩！　她2點幫補血「願賭服輸吧孩子」

2023台中國際茶、咖啡暨烘焙展圓滿落幕　觀展者近4.7萬商機大

黯淡離開SM⋯李秀滿在北京試鏡　召集人才打造「中國偶像團」

關山警宣導列車開進教會　強力宣導6大詐騙手法

「隔壁同事」7／11生日！全家小編暖壽+慶生　網笑翻：好機車

布萊德彼特百萬金錶洩巨星品味　江詩丹頓夯錶排隊才買得到

柯文哲「北流太監說」築起白色高牆　前市長自打嘴巴

南投轎車失控自撞！旋轉180度卡分隔島　1家3口受傷送醫

李玟二姊盼「台灣立紀念碑」緬懷！望文化部幫忙　2已故巨星是前例

政治熱門新聞

郭台銘要併購民眾黨　柯P不敢接電話

嗆蔡、賴！柯：有本事別拜媽祖關公

柯：藍未提名區域　民眾黨優先補

點名林信義！柯想找企業界當行政院長

AIT：美國是禁止生物武器公約簽署國

郭台銘引三國演義離間計　轟國民黨有人說謊挑撥

曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

柯文哲「北流太監說」惹議　他嘆：柯主席不認柯市長規定

柯文哲酸被太監解決借嘸北流！子弟兵認失言

快訊／蔡英文出聲！　《外役監條例》修法最快下周臨時會討論

預測2024大選7月上旬民調　他曝關鍵：侯友宜將有明顯變化

新北「產業淨零」論壇開跑！　邀集北部8縣市探討永續發展挑戰

導演對比柯文哲想在北流辦活動　賴清德當年不上台「榮耀留孩子」

柯文哲酸蔣萬安在國民黨內還是小弟

更多熱門

相關新聞

柯文哲若當選「不排除由民進黨組閣」　網辦民調3千多人喊拒投

柯文哲若當選「不排除由民進黨組閣」　網辦民調3千多人喊拒投

民眾黨總統參選人柯文哲主要政見即為籌組「聯合政府」，近日受訪進一步指出，若他當選，行政院長將由國會最大黨推薦，若是民進黨為最大黨，也不排除由民進黨組閣。對此，認同兩岸一家親的Youtube頻道「庶民錦鯉」舉辦網路投票，如果真會發生上述狀況，4000多人中，有83%將拒投柯文哲。

「郭董的路到不了總統府」　李艷秋示警：不整合就一輩子做在野黨

「郭董的路到不了總統府」　李艷秋示警：不整合就一輩子做在野黨

力抗換侯！公教軍警消挺侯友宜造勢週四登場　前立委曝出席大咖

力抗換侯！公教軍警消挺侯友宜造勢週四登場　前立委曝出席大咖

民進黨：放寬殺警犯調外役監門檻國民黨修的

民進黨：放寬殺警犯調外役監門檻國民黨修的

換侯傳聞不斷！侯友宜：比賽過程難免有障礙　「會超越障礙往前衝」

換侯傳聞不斷！侯友宜：比賽過程難免有障礙　「會超越障礙往前衝」

關鍵字：

2024總統大選侯友宜國民黨總統韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

城隍警示小心火和電　4生肖注意

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面