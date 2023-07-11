王淺秋「別過度消費韓國瑜」　侯友宜：兄弟會找時間聊聊

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜11日直言，上次在黃復興黨部聚會時，他當面跟韓國瑜說了抱歉，這段時間透過朋友的關係，至少有3次要跟韓國瑜約見面，但因為韓國瑜臨時有事，就沒辦法見到面，此話遭親韓人士直轟沒誠意。侯友宜今日受訪表示，他跟韓國瑜溝通一直無礙，他們兄弟會再找時間聊聊，兩人有共同信念，沒有什麼不能溝通的。

▲侯友宜時事受訪。（圖／記者許靖騏攝）



外界對於韓國瑜與侯友宜的見面相當關注，侯昨日表示，上次在黃復興黨部聚會時，他當面跟韓國瑜說了抱歉，這段時間也多次用電話跟韓國瑜聊一聊，至少有3次要跟韓國瑜約見面，但因為韓國瑜臨時有事，就沒辦法見到面。

不過，對於侯說曾3次約韓，但韓都沒空，是否剛好都沒空？前高市府新聞局長王淺秋表示，不必再過度消費韓國瑜，如果要約，只要是真心的，都可以有機會促成。

侯友宜今受訪時說，兩人溝通無礙，剛好韓國瑜臨時有事不方便見面，他都尊重，非常樂意再跟韓溝通，兩人是為了讓中華民國更好，「兄弟會再找時間」，讓這塊土地人民能夠更平安，大家一起努力。

另，至於日前黃復興黨部「移椅子」事件，侯競辦副召集人謝龍介稱是自己先移椅子，未料害候選人誤會。侯友宜表示，謝龍介有告知他此事，且說自己有影片為證，但謝的本意是「兄弟同心，其利斷金」，認為要學會放下過去，團結所有力量向前，讓中華民國屹立不搖，讓無能的民進黨下台，這才是他的本意。