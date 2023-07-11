嫌樓上太吵！基隆男砍死鄰居跳海藏匿被逮　判14年賠家屬千萬

記者劉人豪／基隆報導

基隆一名許姓男子，因不滿鄰居黃姓男子噪音太吵，雙方在住家樓下偶遇發生爭執，許男憤而持刀砍死黃，事後許男甚至跳海藏匿，最終仍被尋獲，基隆地方法院依殺人罪判許男有期徒刑14年，另黃男家屬提起民事訴訟，求償醫療費、殯葬費、扶養費、精神慰撫金共1050萬7777元，基隆地方法院判許男應賠償1050萬7777元。

▲基隆男砍死鄰居，碧砂漁港跳海，基隆地方法院判有期徒刑14年，應給付鄰居家屬1050萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧此案，許男住在黃男樓下，2人為多年的鄰居，但許男不滿黃男長年以來經常製造噪音，雙方因此結怨，多次發生衝突、口角。2022年9月2日晚間，許男趁著黃男下樓倒垃圾時，持利刃猛砍黃男，頸部、胸部有大面積刀傷，頸動脈也被切斷，當場倒臥血泊中，經搶救後雖一度救回，最終仍傷重身亡。

許男在行兇後立即駕車逃逸，警方以車追人，發現許男駕車逃到碧砂漁港，被監視器拍下他跳入海中，岸邊也留下一雙拖鞋，警消立即發動搜索；許男在海水中泡了一夜後，在漁港悠活館遊艇浮動碼頭處被警方尋獲。許男表示，黃男經常故意製造噪音，多次溝通未果，導致自己長期失眠，案發當天，又看到黃男抱著一顆大石頭上樓，心想他又要製造噪音，才會動念殺人，後續檢方依殺人罪將許男起訴。

▲許男為了躲警，整夜躲在碼頭棧板步道下方泡水一整夜。（圖／記者郭世賢翻攝）。

基隆地方法院審酌許男犯後坦承犯行，開庭時多次向被害人家屬表示懺悔，並願將名下房屋過戶給被害人家屬作為賠償，認為並非全無悔改之意與彌補之心，依殺人罪判許男有期徒刑14年。

黃男家屬也提民事賠償，求償醫療費、殯葬費、扶養費、精神慰撫金共1050萬7777元，許男對於黃男家屬請求，當庭表示認諾，基隆地方法院判許男應賠償黃男家屬4人共1050萬7777元。