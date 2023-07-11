白飯之亂北科資財營總召深夜發聲　10分鐘影片還原7大疑點

大家好我是資財營總召－趙祖威： 鑒於本次風波讓北科大與資財系遭遇了許多不當的指控，系上同學也遭遇到了網路霸凌與騷擾，我認為我們沒有繼續隱忍的必要。 我們希望透過以下的聲明影片還原事情發生的經過，並且澄清大家對我們的誤會，希望社會大眾能夠了解我們當前面臨的困境。 註： 當天店家還有額外要求我們，盡量三桌的餐點要點一樣的，所以我們配合店家後考慮到有一桌工作人員都是食量較小的女性，所以我們一開始就只點了每桌8樣菜，後來我們沒吃飽確實有想要加點，但考慮到沒有飯配的原因，再加上我們並不是所有工作人員都想吃炒麵，所以才沒有再加，並不是我們消費不起，更不是我們貪小便宜。 (因為我有點緊張，講話可能有些口誤，一切的內容以聲明稿為主。) 聲明稿連結：https://drive.google.com/file/d/1TMt02bURWGU48U0PysAW2zFkyhPP8KDl/view?usp=drive_link

由北科資財營發佈於 2023年7月10日 星期一

記者黃翊婷／綜合報導

北科大資財系營隊27位學生8日前往熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因為白飯供應爭議受到網友撻伐。資財營總召昨日（10日）深夜11時許PO出一段10分鐘的聲明影片，還原7個爭議點，例如飯很大碗、帳單金額、用餐人數、不願意等補飯、拍照微笑、刪文等等，並表明系上同學遭到網路霸凌與騷擾，「我們沒有繼續隱忍的必要」。

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▲總召還原7大疑點。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

資財營總召10日深夜11時許在臉書「北科資財營」PO出一段10分鐘的影片，他表示，北科大與資財系在這場風波中遭遇許多不當指控，系上同學也受到網路霸凌與騷擾，「我認為我們沒有繼續隱忍的必要」，因此決定拍攝影片還原事情發生的經過，並且澄清誤會，希望社會大眾能夠了解他們當前面臨的困境。

總召提到，從學生角度看到的事發經過是這樣的，7月8日是資財營5天營期的最後1天，活動大約在傍晚6點結束，因為這天已經不在表定行程內，所以沒有安排晚餐，營隊解散後大家臨時起意想吃熱炒，真正的慶功宴則是在7月9日要去西門吃燒肉，一行人沒有事先預約熱炒店座位，於是在晚間7時20分確定用餐人數之後，打電話向店家詢問是否能接單，確定可以才前往用餐。

▼▲總召強調，並非每個人添飯都添很滿。（圖／王老闆提供）

總召表示，因為雙方認知上的差異，熱炒店的白飯供應不足，大約有10位同學覺得用餐體驗受到影響，所以在Google留下1星評論，這便是這起事件的導火線，事情在網路上傳開，有非常多言論湧入成員及營隊的社群平台，當時大家正在參加慶功宴，他立即停止用餐並趕回學校寫出第一篇聲明稿，後來接到系主任電話，得知此事的嚴重性，最後決定和幾位營隊負責人一起回到熱炒店道歉。

總召澄清，和老闆會談之後，發現雙方因為許多資訊不對稱造成誤會，他們知道了店家的難處，當下達成和解，走出店面時遇到媒體，這才拍下和解照片，結果事情又在網路上發酵，嘗試闢謠也無效，因而決定錄製影片，並還原7點真相，詳細如下：

1、飯很大碗：店家所提供的監視錄影器有拍到部分同學將飯添得跟山一樣高，但我們並沒有每碗都把飯添得很滿，店家如果願意調閱監視錄影器就會發現，除了1、2位食量較大的男性工作人員外，只有幾位食量較小的女性工作人員，為了要分成2個小碗吃所以刻意添得比較大碗，並不是所有飯都盛得那麼滿。

2、帳單金額：我們當天消費的金額確實是6900元，我們沒有謊報金額，除了店家提供的單據之外，我們還有另一張素食的單據，但我不確定為什麼店家並沒有2張一起公布，也沒有幫我們闢謠。

3、用餐人數：我們電話通知時告知店家是有20幾人，而實際到場的則是27人，因為當日不是正式的慶功宴，所以許多工作人員都沒有到場，許多網友以我們的全體合照點人頭來質疑我們，新聞媒體也將人數渲染成30幾人，甚至40幾人，這是對事實很嚴重的扭曲。

4、不願意等老闆補飯：我們有看到新聞陳述時提到飯還會再補，但我們不願意等，然而我們實際遇到的情況是，我們有詢問店家會不會再補飯，然而店家給予的回應是因為當天已經用完了2桶飯，而且已經過8點了，為了防止浪費所以不會再補充，而新聞標題都會說北科學生吃完了2桶飯，但這也並不公允，因為當天的飯並不是全部都我們吃的。

▲總召表示，拍照微笑是聽到有人喊說「拍照時要笑」，大家才勉強擠出笑容。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

5、拍合照時微笑：當天我們與系主任致歉完後走出大道熱炒，便在門口遇見了記者朋友，當時的氣氛十分凝重，我們都知道自己惹了大麻煩，根本笑都笑不出來，在拍合照時我們聽到有人喊說拍照的時候要笑，所以才勉強擠出了笑容，許多網友拿此照片大做文章，說我們沒有道歉的誠意，但這樣的片面解讀對我們來說真的很不公平，為了讓道歉更有誠意，我們在前往店家前還跟著主任在北科附近找尋適合的禮品，並且走非常長的一段路，絕對不是沒有誠意！

6、刪文：第一篇的聲明稿是在7/9晚間撰寫的，大約是在8 點的時間進行發布，而發布後不久我們確實有和系主任見面討論該如何收場，而我們得出的結論是，即便我將事情發生的經過鉅細靡遺地披露，社會大眾不會理性地傾聽我們的說法，為了讓事件能夠早點落幕，我們得出先撤下聲明的決定，此作為被解讀成不願意為了做的聲明負責，我在此再次強調，我們所發的聲明內容皆屬實，並沒有什麼不能承擔或是自知理虧，若大家有需要我也可以再次發出該則聲明！

7、仍在持續灌負面評論：在事發之後，我便要求留言的工作人員刪除對大道的評論，而多數的同學都有如我所言刪除評論，而少部分人則認為要將立場表述清楚，所以沒將評論撤下，這幾天仍有不少評論湧入，其中不乏一些假冒用餐同學名義的留言，呼籲大家不要被這些假評論帶風向，新增這些的都這不是我們工作人員留的。

總召強調，這次事件對系上許多同學的心靈造成打擊，他們接到大量電話、留言及訊息，都是非常難聽的字眼和很針對性的人身攻擊，部分成員出現情緒崩潰的情況，如果是需要檢討和改進的地方，他們當然願意接納，但無益於事件處理且鋒利的言論，他們不會照單全收，目前已經讓幹部進行蒐證，同時也會尋求相關法律協助。

總召表示，他們沒有刻意抹黑店家，也不是外界調侃的飯桶系、飯桶營，對於造成這次風波，他代表資財營全體同仁向社會致歉，另外，也很感謝主任在出事的第一時間給予關心和協助，希望大家不要繼續煽風點火、加油添醋，也不要再騷擾工作人員及學員，謝謝大家配合。