5年前白飯吃到飽！熱炒店挨酸回擊「到底想吃多少」：看怎麼戰下去

記者曾筠淇／綜合報導

北科大「資財營」27位學生8日至熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星。事後有網友湧入店家粉專「大道創意宴會館」留言並提出疑問，對此，粉專也一一回應。

▲補飯畫面。（圖／大道創意料理快炒提供）

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店家5年前回覆Google評論時，曾說「我們白飯是讓你們吃到飽」。而此番言論如今被翻出，引發討論，老闆則在《ETtoday新聞雲》粉專底下貼出監視器畫面，還原當晚經過，並留言「要看影片？看下去吧！我醉了明天再回覆，看看孩子們怎麼繼續應對、怎麼戰下去？」

▲老闆用個人帳號回覆。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

還有網友湧入店家粉專「大道創意宴會館」丟出疑問。店家透過粉專回應，他貼出影片畫面只是證明有補飯，「誰告訴你完整備2桶？」再者是當時也有其他客人用餐，之所以沒有準備這麼多飯，是因為「通常客人來店都是用餐小酌，有特別告知來吃飯？」

粉專表示，「沒想過客人是學生那麼餓，也沒想到學生專程來吃飯！」至於過去提及白飯吃到飽的言論，粉專也直球回應，「別再拿5年前的東西出來好嗎？」還反問「你到底想吃多少飯？」那是5年前的促銷方案，因為這次事件，真的該改規定了。

▲▼粉專回覆網友。（圖／翻攝自Facebook／大道創意宴會館，下同）

粉專強調他們從沒有怪誰吃太快，只能說沒有預期學生用飯量大、沒預期人數突然增加，「我更沒有說不補飯了」，他當天不在場，但有在評論底下留電話，請學生聯繫他，只無奈「沒有善意回覆，只有刻意負評」，所以才會接受媒體採訪。

眼見粉專留言處被狂灌，店家也說，「網軍真的強，那麼多高手，真的來不及回！」

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