熱炒店老闆發聲！原諒北科大學生：孩子受到不小的壓力

記者曾筠淇／綜合報導

北科大「資財營」27位學生8日至熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，雖吃光店內白飯，但仍沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星。事件引發討論，「北科資財營」昨（9）晚則貼出與老闆的合照，表示雙方已經解開誤會！而老闆也在臉書上回應了。

▲雙方和解。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

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活動總召透過粉專「北科資財營」發文表示，針對白飯事件，很抱歉造成大家困擾，同學們已經親自前往「大道創意料理快炒」致歉，也與老闆解開誤會，刷負評確實是他們的不對，沒有事先和店家說好，也是他們的問題，感謝大家的關心，他們會記取教訓。

該則貼文還附了一張學生與老闆的合影，眾人微笑看鏡頭或比讚。底下就有網友認為，「老闆真的辛苦了」、「老闆表情很無奈，老闆辛苦了」、「老闆人很好」。

▲老闆回應。（圖／翻攝自Facebook）

事後老闆現身留言處，回應「老師與孩子們都來道歉和解了，孩子們一時氣憤所作行為也受到了不小的壓力，在此希望大家到此為止了好嗎？我自己有孩子，也不希望孩子因為一時衝動犯了一些事，就要承受一些莫大壓力，孩子們已經將刻意的負評刪除了，我也選擇接受與包容，懇請社會大眾，整件事情就到此結束了好嗎。」

不過有網友貼出另張截圖並表示，「他們根本沒有道歉，還持續攻擊你呢！」老闆則表示，「我選擇相信是想替他們抱不平的人發言，但我相信來道歉孩子們的誠意。如果傷害要繼續下去，我選擇承受來結束」。此外，老闆也在個人臉書上轉貼「北科資財營」的該則貼文，表示「一切不多言，選擇原諒與包容」。