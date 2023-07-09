台灣2024將政黨輪替？　游盈隆曝關鍵：還有2條件未成熟

▲總統府。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選誰將取得政權備受關注。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，政黨輪替有4要件，目前還有2項尚未成熟，且當大選還有半年光景，八年魔咒是否應驗，仍有變數。

游盈隆指出，政黨輪替的首要條件，是關於「六年魔咒」問題，2022年民進黨遭遇地方選舉空前的挫敗，地方執政版圖全面退縮到北港溪以南，加上孤懸海上的小縣澎湖。反觀在野的國民黨大舉攻佔四都十縣市，已形成「地方包圍中央」的態勢。一言以蔽之，總統蔡英文的六年魔咒不但發生，重創民進黨，而且破壞力絕不下於2006紅衫軍和2014太陽花運動。

第二，游盈隆說，2024民進黨總統候選人經由民主初選產生，過程和結果皆無爭議，自然沒有黨內分裂的問題。但2019年黨內總統初選留下的巨大創傷，當事人雖都否認心結還在，但雙方支持者關係不睦是公開的事實。一位是現任總統，另一位很可能是下一任總統，是否「同床異夢」值得觀察。

第三，游盈隆表示，目前看來，在野黨並未推出強有力總統候選人。國民黨這次沒有舉行初選，最後在確定徵召新北市長侯友宜參選，旋即引起同為競爭者的鴻海創辦人郭台銘強烈不服，且侯友宜被徵召後的表現大大不如預期；另一方面，這次總統選舉競爭還有民眾黨主席柯文哲，他異軍突起，但感情溫度計顯示，半年來全國選民對柯文哲的感情溫度並沒有改變。由此可見，此刻超侯趕賴，很可能只是藍白陣營內部的選民自動重組現象。

最後，游盈隆認為，有關民心思變問題，可靠的全國性民調顯示，有51%選民不支持民進黨繼續完全執政，40%支持；同時，有47%不樂見民進黨贏得2024總統大選，只有42%樂見。由此可見，2024台灣民心思變有跡可尋，但只具有中等的強度，非強烈程度。

游盈隆說，觀察上述4要件，六年魔咒和民心思變都已浮現，另外兩個條件尚未成熟。當大選還有半年光景，2024台灣是否出現第四次政黨輪替執政，結論是「還充滿不確定」。