　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

▲基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳 推LINE官方帳號加速線上檢舉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳，推廣LINE官方帳號加速線上檢舉服務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明本周邀請環保局長馬仲豪，針對10月份將提高亂丟垃圾3600元起跳的罰鍰，與增加官方Line@的檢舉機制等新措施進行詳細宣導；馬仲豪表示，為了落實「乾淨家園」，希望透過新政策的強力宣導，讓民眾養成不再亂丟垃圾的行為，共同維持基隆的街道的衛生整潔。

環保局長馬仲豪表示，市府在上任以來即積極推動「乾淨家園政策」，最重要的目標就是讓基隆的街道維持整潔。在今年三月市府將亂丟垃圾的「基本罰鍰」從1200元調高至2400元，將在10月1日提高至3600元起跳。希望改正少數民眾亂丟垃圾的習慣。也將檢舉獎勵金調高至罰鍰實收75%，透過檢舉機制進行相互督促，並強調提高罰鍰的目的是希望減少不良行為，維持市容整潔。

▲基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳 推LINE官方帳號加速線上檢舉。（圖／記者郭世賢翻攝）

馬仲豪提到，除了提高罰鍰外，環保局也優化檢舉流程，除了有實體收件方式，還有便民的網路服務，推出環保局Line@官方帳號，民眾只要在line中搜尋（ID：@820hwhnv），就會有環保局小編進行服務，依照提示填寫個人「基本資料」與「檢舉案件表格」就能完成線上檢舉動作，如果檢舉行為屬實，將可獲的實收罰鍰金75%。而10月1日上路的新制度最低罰鍰3600元起跳，搭配75%檢舉獎勵金，扣除20%所得稅後，檢舉民眾可得至少2160元的獎勵金，而同一檢舉人同年度最高30萬元。

主持人余治明表示，國外整潔乾淨的街道，常常令國人旅遊時心生嚮往，而基隆市府團隊上任以來努力推行「乾淨家園」就是要打造基隆成為宜居城市。謝國樑市長讓家園的概念融入在城市治理，期望透過大家的同理心與公德心，讓民眾能夠維持周遭的生活環境，攜手讓基隆成為一個真正乾淨的家園。

▲基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳 推LINE官方帳號加速線上檢舉。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆Podcast／Apple Podcast：https://pse.is/4tvfwr

基隆Podcast／Spotify：https://pse.is/4tqbcq

基隆Podcast／KKBOX：https://pse.is/4tcdfj

基隆Podcast／Google Podcasts：https://pse.is/4ssmup

基隆Podcast／SoundOn Playe：https://pse.is/4tlxka

基隆Podcast／Podcast Addict：https://pse.is/4tjp92

【更多新聞】

►基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

►限速60飆到89！新北刑警超速又酒駕　提報記大過、拔牌調地

►基隆Podcast諮商師探討良性溝通　正向面對青少年情緒管理

►暑期青春專案首日！出動拋棄式電擊器　基隆警局長率隊臨檢

ET快訊
床墊多久換一次？「1年吸汗94公升」專家曝可怕後果
阿本「病床上想通」辭掉7年幕後工作！　正式回歸
東京淺草寺「巨龍畫」突大面積脫落！　垂掛天花板上
要降溫了！　明起「午後雷雨範圍擴大」
好市多起司驗出「致癌物」　北市衛生局：累計下架44盒
台東男帶雙刀尾隨女子砍頸！　遭壓制打趴喊：地板很燙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣預防

「桃青職人祭」在地文創品牌會師　展現創意能量

「看世客博遊桃花園 」399起高CP值遊程　7／11起開賣

盛夏購物樂！花蓮購物節7 ／14熱情開跑　消費滿百週週抽大獎

侯友宜參訪宜蘭童玩節　肯定宜縣府辦活動用心

弱勢童安心放暑假！花蓮擴大發放「幸福午食券」　4千學子受惠

恆基課輔班小小職人體驗　佳冬自製午仔魚一夜干

唐寧茶攜手阿里山英迪格　「遊樂森園夏午茶」每日限量5套

台中小小消防營2千名1小時秒殺　27體驗場全台最多

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

鳳梨遭嗆「詐騙老人47萬」沒道歉　親揭「阿嬤過世了」：不想造成2次傷害

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

小薫談黑人捲性騷：我是邊緣人！　遭經紀人爆「被排擠」她超慌XD

基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣預防

「桃青職人祭」在地文創品牌會師　展現創意能量

「看世客博遊桃花園 」399起高CP值遊程　7／11起開賣

盛夏購物樂！花蓮購物節7 ／14熱情開跑　消費滿百週週抽大獎

侯友宜參訪宜蘭童玩節　肯定宜縣府辦活動用心

弱勢童安心放暑假！花蓮擴大發放「幸福午食券」　4千學子受惠

恆基課輔班小小職人體驗　佳冬自製午仔魚一夜干

唐寧茶攜手阿里山英迪格　「遊樂森園夏午茶」每日限量5套

台中小小消防營2千名1小時秒殺　27體驗場全台最多

台東男尾隨砍人影片曝！妙齡女頸部遭攻擊倒地　奮力爬起狂逃

世界聽障桌球錦標賽臺北開打！各國好手齊聚台灣

林佑星回家被誤認成送貨！　「穿搭一看」老婆笑到嘿姑：可以打工

傳民進黨禮讓林亮君　綠議員淚訴賴清德：不要拋棄戰友

中山高嘉義交流道北向2車禍7車擦撞　都是沒保持安全距離

高雄洲際WA-RA轉型夜幕餐酒館　PAVO聯名酒吧南霸天「烤鴨醬加入調酒」

夾大塊芒果尬鹹奶油乳酪醬！　夏季最新「2款芒果貝果」開吃了

全台熱爆！「家養北極熊」天黑才敢遛狗　主人嘆：牠出門就想回家

孫藝珍成房產大亨！7億元脫手江南大樓　3年「增值近1倍」

校花女友太可愛！男交往半年「不敢色色」：怕玷汙了她

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

地方熱門新聞

快訊／龜山鐵皮倉庫大火　6噸鋰電池全燒毀

好市多起司驗出致癌物！ 高雄開罰

鄭麗文請身先士卒到台南領軍作戰

即／馬祖酒廠火警！火勢猛烈竄天際

交通違規記點新制施行

好市多起司驗出致癌物！消保官聲明

台中疑出現首例本土登革熱　

台南特搜通過國家搜救認證

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

南消二大楠西盛典芒果節創意防火宣導

侯友宜、姚正玉合體看板台南亮相

台南市吳姓宗親會第15屆理事長交接

更多熱門

相關新聞

潮境公園傳意外！32歲男溺水送醫不治

潮境公園傳意外！32歲男溺水送醫不治

北市1名32歲周姓男子今(9)日上午9時41分前往基隆潮境公園進行自由潛水時溺水，附近民眾見狀立即將男子拉回岸邊，惟急救時男子已失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，事發原因仍有待釐清。

四接環評擇期再審　賴士葆控：粗暴鴨霸！官員私改視訊想強行過關

四接環評擇期再審　賴士葆控：粗暴鴨霸！官員私改視訊想強行過關

基隆中山高中辦模擬公聽會　培養公民責任義務

基隆中山高中辦模擬公聽會　培養公民責任義務

基隆房價創新高　年收60萬以下房貸族占比剩3成

基隆房價創新高　年收60萬以下房貸族占比剩3成

偷遍公墓、納骨塔白鐵門！大膽賊「狂偷數十次」變賣

偷遍公墓、納骨塔白鐵門！大膽賊「狂偷數十次」變賣

關鍵字：

基隆廣播節目乾淨家園

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

UNIQLO「免費好康」被挖出

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

《大學生》班底無預警宣布結婚！

李玟二姊怒了「戳破Bruce假富豪真相」！

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

KID叫外送「驚見坤達」！

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

炎亞綸慘了！《營業中》剩下頭頂背影

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

苗栗騎士鐮刀襲警！腳中彈狂逃被逮

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面