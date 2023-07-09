基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

▲基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳，推廣LINE官方帳號加速線上檢舉服務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明本周邀請環保局長馬仲豪，針對10月份將提高亂丟垃圾3600元起跳的罰鍰，與增加官方Line@的檢舉機制等新措施進行詳細宣導；馬仲豪表示，為了落實「乾淨家園」，希望透過新政策的強力宣導，讓民眾養成不再亂丟垃圾的行為，共同維持基隆的街道的衛生整潔。

環保局長馬仲豪表示，市府在上任以來即積極推動「乾淨家園政策」，最重要的目標就是讓基隆的街道維持整潔。在今年三月市府將亂丟垃圾的「基本罰鍰」從1200元調高至2400元，將在10月1日提高至3600元起跳。希望改正少數民眾亂丟垃圾的習慣。也將檢舉獎勵金調高至罰鍰實收75%，透過檢舉機制進行相互督促，並強調提高罰鍰的目的是希望減少不良行為，維持市容整潔。

馬仲豪提到，除了提高罰鍰外，環保局也優化檢舉流程，除了有實體收件方式，還有便民的網路服務，推出環保局Line@官方帳號，民眾只要在line中搜尋（ID：@820hwhnv），就會有環保局小編進行服務，依照提示填寫個人「基本資料」與「檢舉案件表格」就能完成線上檢舉動作，如果檢舉行為屬實，將可獲的實收罰鍰金75%。而10月1日上路的新制度最低罰鍰3600元起跳，搭配75%檢舉獎勵金，扣除20%所得稅後，檢舉民眾可得至少2160元的獎勵金，而同一檢舉人同年度最高30萬元。

主持人余治明表示，國外整潔乾淨的街道，常常令國人旅遊時心生嚮往，而基隆市府團隊上任以來努力推行「乾淨家園」就是要打造基隆成為宜居城市。謝國樑市長讓家園的概念融入在城市治理，期望透過大家的同理心與公德心，讓民眾能夠維持周遭的生活環境，攜手讓基隆成為一個真正乾淨的家園。

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