潮境公園傳意外！32歲男自由潛水「口鼻出血」送醫不治

▲一名男子前往潮境公園自由潛水時溺水身亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢、黃資真／基隆報導
北市1名32歲周姓男子今(9)日上午9時41分前往基隆潮境公園進行自由潛水時溺水，附近民眾見狀立即將男子拉回岸邊，惟急救時男子已失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，事發原因仍有待釐清。
據了解，當時周男正在進行自由潛水，下到15、16米時出現狀況，附近進行水肺潛水的人員立即將男子救起，惟急救時口鼻已出血、意識昏迷，送往三軍醫院急救後，於上午11時30分宣告不治。
▲一名男子前往潮境公園自由潛水時溺水身亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢、黃資真／基隆報導
北市1名32歲周姓男子今(9)日上午9時41分前往基隆潮境公園進行自由潛水時溺水，附近民眾見狀立即將男子拉回岸邊，惟急救時男子已失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，事發原因仍有待釐清。
據了解，當時周男正在進行自由潛水，下到15、16米時出現狀況，附近進行水肺潛水的人員立即將男子救起，惟急救時口鼻已出血、意識昏迷，送往三軍醫院急救後，於上午11時30分宣告不治。
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