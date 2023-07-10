接受北科大學生道歉　大道創意料理快炒老闆：希望事件就此結束

記者黃士原／台北報導

北科大「資財營」學生到熱炒店狂嗑白飯刷負評事件持續發酵，即使學生貼出道歉聲明及前往店家跟老闆道歉仍然無法平息輿論，對此，「大道創意料理快炒」王老闆今（10）日表示，真的是接受了學生的道歉，他強調這是最後一次跟媒體發言，希望這事件就此結束。

▲北科資財營到昨晚熱炒店道歉，老闆也願意接受他們的道歉，希望事件就此結束。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

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「大道創意料理快炒」王老闆表示，北科大學生到熱炒店狂嗑白飯刷負評事件在網路上討論已經過火，這並不是他所樂見的事，而且同學已經來店裡道歉了，王老闆強調，道歉不是要跪在地上才叫道歉，同學已經刪除了不實評論，請網友們不要再攻擊北科大的學生或學校，他不希望學生因此受到傷害，他已經接受學生的道歉，希望這事件就此結束。

北科大白飯事件發生在8日晚間，「資財營」學生到熱炒店用餐，在沒預約也未告知確切人數的情況下，有30幾位學生到店裡用餐，點的菜都還沒上桌就把2桶白飯全吃光，最後抱怨吃不飽就離開，並在Google上對店家狂洗1星負評。「北科資財營」總召一度發表聲明稱留下1星評價並無不妥，被網友痛批後刪文，晚間再火速前往熱炒店向老闆道歉並合照，之後在凌晨再發道歉聲明，對店家致上最大歉意，下次會先預約再去用餐。

總召在粉專留言區也澄清，當天消費金額確實是6900元，因為有吃素學生的帳單另結，所以不在店家公布的帳單上；營隊工作人員有42人，當天只有27人前往聚餐。至於有網友質疑，與店家和解照片還在笑，因為拍照時不確定是老闆還是記者要求，澄清微笑不代表沒有歉意。

▼北科大資財營道歉聲明。（圖／截自臉書）