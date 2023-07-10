北科大學生道歉！系主任竟PO文「資財系是吃飯系」　網友又炸鍋

▲北科大資財系主任吳牧恩貼文稱「資財系是吃飯系」。（圖／翻攝自Facebook／吳牧恩）

記者楊惠琪／台北報導

北市熱炒店「大道創意料理快炒」前天（8日）晚餐時段湧入30多名北科大學生，沒訂位就到店內用餐，把店內2桶白飯吃光還怨吃不飽，並在Google上對店家狂洗1星負評，讓店家直喊難過，引發軒然大波。但有網友發現，資財系主任昨（9）晚竟在臉書發文，「資財系是吃飯系，因畢業的校友本來就可以吃很多飯」，讓事件再度延燒。

北科大資財系主任吳牧恩昨晚於臉書寫下，白飯事件，已經落幕。同學們已經誠心道歉，老闆也欣然接受，老闆還很大度一直提醒我，請學校不要太苛責同學。對於同學的道歉，也希望偉大的鄉民們能給同學一些鼓勵。這個社會不缺批評和責備，但缺少了很多正念與鼓勵！

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吳牧恩貼文指出，「誰不會犯錯，做錯了就是要檢討、道歉，以後會處理得更好更成熟。就跟投機交易，一定要停損，勇於認錯道歉，就請鄉民們不要再酸了。」

吳牧恩還說，「你們要說資財系是吃飯系，我欣然接受。因為我們系畢業的校友，本來就可以飯吃的很多，很飽，很好吃，謝謝。」但他今早已修改貼文，刪除此段遭批評的說法。

有網友今天在臉書社團《爆廢公社二館》轉貼北科大資財系主任的貼文，原PO批評，出事趕緊帶學生到店家合照，處理完了就沾沾自喜，還說社會不缺批評，「真的有教學生錯在哪嗎？還是讓學生以為出事，這樣搞一輪就好？老師這樣的發文，有這些學生也不意外了。」

系主任貼文再度引發網友炸鍋，有網友說：「再次刷新三觀」、「原來北科大資材系的錄取標準，是依照飯量來決定」、「上樑不正下樑歪」、「有這種老師難怪會教出這種學生，根本看不出有任何反省的意思」；但也有網友認為，「不是已經和解了，不用再繼續了吧」、「老師回的沒問題好嗎？還想帶風向」。