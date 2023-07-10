快訊／北科大「白飯之亂」被炎上！　資財系主任發聲了

記者周亭瑋／綜合報導

北科大資財系營隊掀起的「白飯之亂」，遭到輿論撻伐，對此營隊總召二度聲明致歉，老闆也選擇接受，並暖心留言「希望事情落幕」。北科大資財系副教授兼系主任吳牧恩昨晚也在臉書發聲，表示做錯事就要檢討和道歉，以後會處理得更好、更成熟，同時也喊話，「請鄉民們不要再酸了。」

▲北科資財營學生與老闆大和解。（圖／翻攝自臉書／北科資財營）

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吳牧恩昨晚在臉書提到，「白飯事件，已經落幕。 同學們已經誠心道歉，老闆也欣然接受，老闆還很大度一直提醒我，請學校不要太苛責同學。對於同學的道歉，也希望偉大的鄉民們能給同學一些鼓勵。 這個社會不缺批評和責備，但缺少了很多正念與鼓勵！」

他直言，「誰不會犯錯，做錯了就是要檢討、道歉，以後會處理得更好、更成熟。就跟投機交易，一定要停損，勇於認錯道歉，就請鄉民們不要再酸了。」

對此，不少網友留言幫補血，表示「同理心很重要，這是社會進步的力量」、「理事長這件事處理的很漂亮」、「教授辛苦了，謝謝老闆大度，想想學生藉此學到出社會的功夫，別衝動，事緩則圓」。

▲系上主任帶著營隊學生赴熱炒店致歉。（圖／翻攝自臉書／吳牧恩）

另外，也有北科大校友回應，「北科大免費白飯事件中，老闆跟校方真的很無奈。大部份熱炒店的白飯都要算錢，遇到老闆提供免費白飯要懂得感恩惜福。學生食量大，負責訂餐的同學也沒提醒老闆多備白飯，大家反應飯不夠吃，也不願意點要花錢的炒麵。老闆能理解也馬上蒸飯，但用電鍋蒸飯也要時間，學生等不及是自己的問題，怎麼可以上網刷負評？」

他接著表示，「北科大更衰了，都讀到大學了，還要老師告訴你天下沒有白吃的午餐？熱炒店的免費白飯不是吃到飽的？這些應該屬於家庭教育算父母的責任吧？社會酸民盲目指責學校，害得老師還要幫忙擦屁股，帶著學生去跟老闆賠罪，這到底干老師屁事？」