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快訊／台東男尾隨26歲女猛砍頸！　檢「殺人未遂」聲押

▲▼台東隨機砍人 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東9日中午發生砍人案 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東市中興路二段9日中午12時許發生一起攻擊事件！一名26歲蔣姓女子拉著行李箱過馬路時，竟遭一名50歲張姓男子一路尾隨，並持15公分長的美工刀攻擊頸部。張男被依殺人未遂罪送辦，檢方訊後依照殺人未遂、傷害等罪向法院聲請羈押。法院羈押庭預計於10日上午10時30分召開。

台東地檢署指出，本署偵辦被告張姓男子於9日中午12時17分許，在台東市中興路口，持刀傷人，涉嫌殺人未遂案件，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第271條第1、2項之殺人未遂及同法第277條第1項之傷害罪嫌等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為5年以上之重罪，並有事實足認被告有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，爰依法向法院聲請羈押。

透過當時的監視器畫面可見，蔣女手拉行李箱從斑馬線過馬路，張男從後方離約5公尺的距離尾隨其後，接著他突然小跑步衝上前，拿出美工刀攻擊蔣女，蔣女遭攻擊倒地，奮力掙扎趁機起身逃跑，附近經過的民眾見狀立刻聯手將張男壓制。

▲▼台東隨機砍人 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

一旁檳榔攤女員工表示，被砍的蔣女脖子、手臂、大腿全是刀傷，「很大的洞」。警察到場詢問，蔣女表示自己根本不認識張男，女員工才知道原來是隨機砍人事件。另外，張男被民眾壓制的時候，還喊說「不要壓我，地板很燙」。

警方指出，張男尾隨女子，並以美工刀攻擊頸部，當場遭民眾壓制，並由員警逮捕並依涉嫌殺人未遂偵辦。現場起出作案用美工刀1把，張男背包內還有第2把美工刀。蔣女目前傷勢穩定，無生命危險，正進行手術；張男情緒不穩，拒絕配合警詢，犯案動機尚待釐清。

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