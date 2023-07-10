和老闆拍照大和解！北科大生「看鏡頭微笑」被酸爆　營隊急解釋

記者周亭瑋／綜合報導

北科大資財系27名學生8日到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因沒訂位將兩桶白飯吃光，還到Google洗1星負評，遭到輿論撻伐。昨晚，營隊同學夜赴熱炒店和老闆道歉和解，怎料大家合照看鏡頭微笑的舉動，再度引起爭議，而總召也連忙回應解釋。

▲北科資財營到熱炒店道歉。（圖／翻攝自臉書／北科資財營）

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眼看事件越演越烈，北科大資材營急發道歉聲明，同時也貼出工作團隊與老闆的合照，表示已親自前往大道創意料理熱炒致歉，也與老闆解開誤會，「在店家的評論下刷負評確實是我們的錯，沒有和店家先說好也是我們的問題，感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓。」

▲總召解釋，在合照時微笑，不代表沒有歉意。（圖／圖／翻攝自臉書／北科資財營）

然而，同學們與老闆合照時，看鏡頭微笑的舉動，再度被網友們嘲諷。對此，總召解釋，「微笑是因為拍攝照片時，不確定是老闆還是記者要我們微笑，並不代表我們沒有歉意。」

今凌晨，總召再發道歉聲明，表示此次事件起因，是因為本系學生前往該店用餐前，沒有事先預約，導致店家來不及備齊足夠的餐點，造成部分同學不快的用餐體驗，「身為總召，明知工作人員有用餐的需求，並沒有事先告知餐廳，這是我的過錯。」

▲當天有27名學生入店用餐。（圖／王老闆提供）

總召也提到，「用餐後部分同學，包括我自己，將此不滿情緒陳述在Google評論上，雖然我仍是認為用餐者有做出評論與發表的權力，然而作為一個成熟並受過教育的北科大學生，當下確實不該隨著同學門的情緒起舞，對此再次向店家致上十二萬分的歉意。」

最後，他更一肩扛起所有過錯，「對於各界批評都會虛心接受，但不要對工作人員進行人身攻擊，本次的事件錯在我，請不要將情緒發洩於無關此事的人員之上」，並強調會記取此次教訓，學會尊重與包容，並且在未來成為更好的人。