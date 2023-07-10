柯文哲演唱會12點開搶！　喊話支持者「別怕買不到，試了才知道」

▲柯文哲開演唱會。（圖／翻攝自售票網頁）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲29日將舉辦「KP SHOW」演唱會，其中實體票金額高達8800元，於10日12點正式開賣。柯文哲特別喊話支持者不要怕買不到，試了才知道。據了解，實體票僅只有342個名額，是否將秒殺各界關注。

根據KKTIX售票網頁顯示，柯文哲將在7月29日下午3時於CORNER MAX舉辦「KP SHOW」演唱會，售票時間為7月10日中午12時，分別為實體票、線上票，線上票價格為500，而實體票價格為8800元，比BTS演唱會還貴、與BLACKPINK今年3月在高雄開演唱會價格相同。

值得注意的是，活動介紹頁面寫著「神秘嘉賓也會到（畢竟沒幾個朋友）」，除了民眾黨知名度較高的人士之外，將於7月16日相約上凱道的前立委黃國昌、網紅館長陳之漢是否出席，也引發討論。

不過，搶票之前活動就傳爭議。柯文哲自爆活動原本想辦在台北流行音樂中心，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」，卻被國民黨台北市議員游淑慧指出，柯文哲擔任台北市長任內，市府就核定北流不得租借為政治相關的活動，如今卻暗指北流是太監揣摩上意，「我覺是很讓人難過的」；而台北市文化局長蔡詩萍10日也回應，北市府歡迎各種不同訴求的藝文團體申請場地，但就是不可以做政治活動，柯文哲卻拿北流當政治操作的箭靶，讓他非常遺憾。