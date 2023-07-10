民進黨團：盼下會期修《外役監條例》　法務部先統整25提案

▲民進黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深藝人易淑寬的兒子易寶宏2014年捲入夜店殺警案，被判9年有期徒刑，但近期遭爆改調外役監服刑，引發基層員警炸鍋，也使輿論關注《外役監條例》修法進度。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳10日說明，民進黨團希望下會期（指9月1日後）排審該法修正草案，要求法務部統整學者專家及目前25個修正草案，再送到立法院審查。

劉世芳今天上午在黨團記者會表示，民進黨團希望下會期排審《外役監條例》修正草案，去年司法及法制委員會沒有達成共識的原因，是因為學者專家、民進黨、國民黨、時代力量等各黨的委員，對於第四條遴選積極及消極條件有不同的看法。

劉世芳表示，民進黨團希望法務部在最快的時間內，統整學者專家、立法院裡面25個提案，再送到立法院裡面來審查。

此外，出身法界的民進黨立委莊瑞雄說明設立「外役監」的意義，他表示，1955年聯合國防止犯罪及罪犯處遇會議決議，提出了「在監人最低處遇標準原則」，希望設立外役監，避免受刑人與社會脫節，而後台灣於1962年制定《外役監條例》，問題來了，到底哪些人應該進入外役監？立法院本來就應回應社會期待，但如何撈出一些人進入外役監，激勵他改善、適應社會生活？這確實需要各黨各派研商，民進黨團的態度是開放的。

莊瑞雄坦言，作為執政黨，確實有更大的責任和義務，來統合社會各界不同意見，因此虛心接受社會各界的指謫，但這確實是非常大的難題：外役監不是恩惠，而是中間矯正處遇的機構。