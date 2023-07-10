柯文哲喊核二核三延役　綠委諷：為選票考量轉彎

▲民進黨立委莊瑞雄批評民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨總統參選人柯文哲主張，核二、核三一定要研議，核四要拿出來討論，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳10日諷刺，柯文哲從「完全反對」變成「完全不反對」甚至「支持」，請問台灣是否準備好面對核災疏散半、核廢料處理的議題？黨團書記長莊瑞雄則批評，為了選票考量大家都轉彎。

柯文哲昨天晚間參加「董事長開講」活動時說，他以前也是反對核四，現在就開始動搖了，台積電太耗電了，核二、核三一定要先延役，核四要拿出來討論，這是下一任總統要嚴肅面對的問題：要不要高耗能產業？他說，高耗能產業轉型沒想像中容易，政府把數據攤出來，老百姓看一看自然會有想法。

劉世芳今天上午在黨團記者會說，柯文哲有時候講的話今年跟去年不一樣，有做市長時與沒有做市長時也完全不相同，例如他昨天晚間對於核二、核三、核四的看法，跟外界所了解的「柯文哲先生」、「柯文哲市長」、「柯文哲醫師」是不太一樣的。

莊瑞雄說，2014年柯文哲「看起來很萌」、「充滿良知」，他當時主張終結核四，現在2023年而已，他的講法又改變了，過去任何人當雙北市長，從來沒聽過誰贊成核二、核三延役，都說「沒有辦法處理核廢料就不能使用核電」，可是為了選票考量大家都轉彎；2021年5月柯文哲曾在民眾黨能源轉型研討會說，台灣只要一發生核災事故，那就是滅國，不曉得他還記得這主張嗎？