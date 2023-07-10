黃暐瀚憶朱立倫當年換柱心情　喊話跟國民黨「焦慮者們」好好溝通

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜在近期多份民調落居第三，引發藍營支持者焦慮，甚至出現「換侯」聲浪。對此，媒體人黃暐瀚10日就在臉書憶起國民黨主席朱立倫當年「換柱」的心情，透露當時是因為基層立委焦慮，民調嚴重下滑，所以即使無奈，但「不換不行」。因此，黃暐瀚喊話，現在與其痛罵造謠者，不如和一樣擔心國民黨選不贏的「焦慮者」們，好好的溝通，才是正辦。

黃暐瀚指出，2015年10月17日，國民黨在國父紀念館召開「臨時全代會」，把當年7月19日，才剛在「正式全代會」獲得總統參選徵召的洪秀柱，給換成了朱立倫。他不禁思索，「當時的主席，是朱立倫，換柱的那一刻，朱立倫，是什麼心情？台下跟著舉手支持換柱的馬英九、連戰、吳伯雄、王金平，又是什麼心情？」

黃暐瀚提到，朱立倫公開私下，多次回憶起當時的狀況，他說實在是因為基層立委焦慮，民調嚴重下滑，所以即使無奈，但「不換不行」。他質疑，「既然當年朱立倫換柱，是為了黨，那現在國民黨基層焦慮希望暫緩徵召侯友宜，難道就只有內鬥和私怨？」

「誰在焦慮，誰想動作，朱主席清楚明白」，黃暐瀚喊話，與其在那邊痛罵「造謠者」、「少數破壞者」，倒不如快去跟這些與他當年一樣擔心國民黨選不贏的「焦慮者」們，好好的溝通，才是正辦。