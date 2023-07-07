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基隆四接環評遭控違法審查！立委批調查資料不足「應退回重審」

▲▼立委批四接3.0的調查資料不足，未取得基隆市政府同意函，今天不應該實質審查。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委陳椒華、賴香伶等人認為調查資料不足，且未取得基隆市府同意函，今天不應進行四接的小組審查。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

廠址設在基隆的第4座天然氣接收站（四接）引發爭議，環保署今（7日）下午進行第五次環評專案初審延續會議，多位立委批評四接東移3.0調查資料不足，又沒有基隆市政府的同意函，要求今天會議不要進行實質小組審查，不要強渡關山。基隆市長謝國樑也強調，台電應該取得基隆市府的原則同意申請函後，再進行審查，否則會陷入違法審查爭議。

台電計畫在基隆協和電廠外填海造陸，興建第4座天然氣接收站，2019年起至今已經進行5次環評初審，今年5月底因為遭到環團闖入抗議，導致第5次環評初審被取消，今天下午進行第五次環評小組專案初審會議的延續會議，環保團體在環保署廣場前，呼籲環評委員應將四接東移退回重審。

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立委陳椒華指出，「東移2.0」有做地質鑽探報告，但「東移3.0」方案沒有地質報告資料，另外像是生態普查，應請開發單位作台電調查，建議補足資料再做審查，另外審查委員也應該尊重基隆市政府意見，要有基隆市政府同意函後才能審查，建議審查委員不要用多數暴力通過，否則毀掉環評委員的專業名聲，沒有取得基隆市政府同意函，就不能進入實質審查。

基隆市長謝國樑今天首次出席四接初審，謝國樑認為，四接東移方案確實有變更方案也更改地點，台電應該向基隆市府重新提出申請，但基隆市政府已經廢除之前的原則同意函，所以台電應依據新方案重新向基隆市政府申請新的同意函，現在台電反而進入行政訴訟，建議台電若要程序走的對，應該重新提出申請，不要因為法律不穩定性，陷入違法審查爭議。

立委賴香伶也表示，3.0是新方案，從上述發言可知，既然在法治上合理性不足，希望主席暫時停止四接的小組審議，要尊重漁業法、環評法與地方政府權限，才合乎公平正義。

▲▼立委批四接3.0的調查資料不足，未取得基隆市政府同意函，今天不應該實質審查。（圖／記者許敏溶攝）

▲環團不滿四接3.0未取得基隆市政府同意函，調查資料不足。（圖／記者許敏溶攝）

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