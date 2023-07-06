泰語沉浸式樂學夏令營登場　謝國樑體驗實作泰式奶茶

▲基隆市長謝國樑體驗製作粉紅泰式奶茶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為使學生體驗跨國多元文化，今年暑期首度開辦新住民語文樂學夏令營。謝國樑市長今（6日）參加「泰語沉浸式樂學夏令營」，並穿著泰國服飾及學習泰式問候禮儀，和小朋友一起調配粉紅泰奶，感受泰國文化的獨特性。市長謝國樑表示，希望透過夏令營的交流，培養多元語言能力的人才。

謝國樑表示，市府希望藉由「泰語沉浸式樂學夏令營」，結合在地風俗及人文特色，規劃趣味與教育兼具的課程，讓孩子們體驗新住民文化。泰國是東南亞旅遊大國，與台灣也有頻繁交流，希望透過夏令營的交流，為基隆營造多元文化環境，培養具有國際視野及多元語言能力的人才。

教育處表示，「泰語沉浸式樂學夏令營」於7月6、7日在中興國小創客教室舉行，課程安排泰語老師吳佩玲、杜雅竹聯合授課。活動另規劃7月27、28日，於南榮國小舉行「越南語沉浸式樂學夏令營」，8月10、11日於七堵國小舉行「印尼語沉浸式樂學夏令營」，讓學生藉由活潑又創新的教學互動，體驗跨國多元文化內涵。

教育處說，夏令營課程相當豐富多元，吸引學生們踴躍報名。目前課綱所列新住民語文，計有越、印、泰、柬、馬、菲、緬等7國語文，今年夏令營以較多學生選修的越南、印尼及泰國語為課程主軸，日後將依學生實際需求，規劃更多不同語言類型的營隊活動，增進學生們的國際視野及學習興趣。