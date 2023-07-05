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宣導亂丟垃圾裁罰3600元起跳　謝國樑：讓基隆更像一個家

▲謝國樑宣導亂丟垃圾裁罰3600元起跳。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑宣導亂丟垃圾裁罰3600元起跳。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（5日）在《POP撞新聞》節目專訪中，與黃暐瀚分享「亂丟垃圾，基隆重罰！」的政策理念。謝國樑表示，基隆「乾淨家園」自十月起，調高亂丟垃圾檢舉獎金至實收罰鍰75%，同時將裁罰金額從最低2400元提升至3600元，強調罰金收入並非重點，希望鼓勵民眾共同維護市容環境品質。

謝國樑分享自上任以來，陸續推動「行人友善」、「乾淨家園」的過程及感想，認為政策推行需經歷磨合及陣痛期，並表示當市長與立委不同，必須在第一線承擔輿論與面對挑戰，且決策最終影響市民的生活日常。

謝國樑表示，基隆的「行人友善」較中央更早推動，並致力營造城市行車禮讓文化與乾淨市容街道，使基隆能與東京或美國的大城市般，具有「讓基隆更像一個家」的氛圍。

謝國樑說，為了共同維持基隆市容環境整潔，「乾淨家園」將於10月起，將亂丟垃圾檢舉獎金，從實收罰鍰50%提高至75%，且裁罰金額提升自3600元起跳，自實施前將有3個月的宣導時間，讓基隆逐步成為守法友善的城市，使乾淨家園成為基隆最核心的精神及理念。

謝國樑認為，「乾淨家園」的理念，希望以乾淨舒適的市容環境，迎接觀光客到基隆旅遊，並以今年初基隆推動「行人友善」政策為例，取締違規件數從三月初最高一周380件，降至六月中旬僅剩10件，顯示法治觀念深植人心，希望基隆繼路口友善城市後，也能成為最乾淨的城市之一。

環保局長馬仲豪表示，環保局將於10月1日起、針對轄內亂丟垃圾等造成環境髒亂行為，將裁罰金額自2400元提升至3600元，若影響環境衛生情節重大，則再提高處分金額，希望透過提高裁罰額度，達到遏止違規的目的。另外，為鼓勵市民朋友共同守護環境，發揮正義感並勇於檢舉，獎金發放比率由實收罰鍰50%提高至75%，呼籲民眾務必守法維護市容。

馬仲豪指出，從今年3月1日起，先由市中心仁愛區為執行重點，迄今經環保局強力執行破袋作業，於3021件棄置垃圾包中循線查獲違規行為人，計有151件。另今年3至6月份，由民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，共計1031件，環保局刻正辦理告發裁罰。希望透過提高裁罰金額，鼓勵民眾共同維護環境品質，並展現基隆市政府維護環境衛生的決心，共同攜手守護「乾淨家園」。

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